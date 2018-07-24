湖南省国土资源厅原副巡视员曾令亮接受调查

原标题：湖南省国土资源厅原副巡视员曾令亮接受纪律审查和监察调查
据湖南省纪委监委消息：湖南省国土资源厅原副巡视员曾令亮涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
曾令亮简历
曾令亮，男，汉族，1952年7月出生，湖南浏阳人，1971年12月参加工作，1975年1月加入中国共产党，大学文化。历任浏阳县劳动局党组书记、局长，中共浏阳市委常委、组织部长，长沙市民政局党委书记、副局长、局长；2000年6月起相继任长沙市国土局局长、党委书记，长沙市国土资源局党委书记、局长，省国土资源厅助理巡视员、副巡视员。2013年10月退休。（湖南省纪委监委）
来源：中央纪委国家监委网站
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