“安比”入京 转移18171人关闭景区165处

受台风“安比”影响，北京再次迎来降雨。北京青年报记者从北京市防汛办了解到，目前北京已转移18171人，关闭景区165处。截至目前，全市降雨平稳，未接到灾情险情报告。

据了解，23日8时至24日7时，全市平均降雨量10.9毫米，城区平均降雨量9.4毫米，最大降雨量通州永乐店46.3毫米，最大小时雨强门头沟南石洋20-21时，31.5毫米/小时。

市防指加强值守力量，全网会商研判雨情发展和汛情风险，再动员、再部署，要求各区各部门要加强值守，沉到一线，全力以赴做好防汛抢险救灾各项工作。水务局派出四个工作组对北运河、永定河、潮白河、密云水库等重点流域及京密引水渠进行监督检查，向通州、顺义、密云、怀柔、平谷、房山派出六个工作组，指导属地防汛工作，组织四个技术指导组，分别去密云、通州、平谷指导防汛抢险工作。提前降低全市河道水位，为迎接降雨预留调蓄空间。利用汛期降雨有利时机，加大地表水、地下水联合调度，实施下游河道生态补水。

市交通委加密道路巡查频次，加强对副中心、下凹式立交桥区、山区公路以及目前处置中的水毁塌方点段等重点部位的抢险布控和保障，安排到位备勤人员3241人，备勤车辆649辆，备勤机械设备597台。

通州区行政办公区、文化旅游区等城市副中心等重点部位已布控到位，全区备勤24869人，各类车辆、排水设备等2676台（套），大中型作业灯562个。

昌平区全区355个包村工作队、1958名包村干部，全部提前进驻各村，38支、15661人的抗洪抢险队伍全部待命，特别加强对回龙观育知东路、沙阳路等下凹式铁路桥的巡查和看护。

密云区石城镇、冯家峪镇、不老屯镇继续保持Ⅰ级响应，其它镇街（地区）、各防汛成员单位继续保持Ⅱ级响应。严防死守危险点位、对已经受损或存在危险的路段、河道、沟道等，设立警示标志，严禁人员进入。

据统计，目前全市共转移18171人，其中密云区转移群众5483人，房山区4633人，怀柔区1691人，延庆区2315人，昌平区2234人，门头沟区813人，平谷区493人，顺义区211人，通州区223人，丰台区30人，石景山区27人、东城区11人，西城区4人，海淀区3人。全市共关闭景区165处。

排水集团启动一级响应，2700人到位，特级备勤，400人处于备勤状态。对85座雨水泵站水泵及备用电源、防汛抢险设备、各类防汛监控系统进行再排查，及时补充备品备件及临时发电机燃油，确保设备、装备及系统正常；对下凹桥、重点地区雨水口进行再检查再清掏。做好降雨比较集中的南部和东部地区以及海淀西二旗、后厂村路以及昌平回龙观地区支援工作。

市防汛办提醒，受前期持续降水影响，目前本市山区土壤趋于饱和，山区强降雨可能诱发中小河流洪水、山洪及泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害；请尽量不要前往山区危险地带、河道、地质灾害隐患区域活动。有雷电发生时，不要在电线杆、高楼、树木、烟囱下避雨。（北青报记者 解丽）

责任编辑：张岩