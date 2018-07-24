吉林纪委监委启动对长生疫苗案腐败问题调查追责

吉林省纪委监委坚决贯彻落实中央领导指示精神和省委部署，高度关注长春长生生物科技有限责任公司疫苗事件，要求对疫苗事件涉及到的责任者依纪依法，依照工作职能坚决查处，严肃追责。
目前，省纪委监委已采取三项措施抓紧工作：一是对反映长春长生生物科技股份有限公司及其主要负责人的问题线索和信访举报进行梳理和调度。二是责成驻省食药监局纪检组、长春市纪委监委在查清事实基础上，厘清责任，对省市食药监部门相关责任人失职渎职问题，依纪依法严肃查处问责。三是成立责任追究工作组，对长春长生生物科技股份有限公司改制、生产、经营过程中可能存在的腐败问题进行调查追责。
连日来，吉林省委、省政府主要领导同志多次作出批示、指示，要求配合国家药监局从严从速、依法处理，绝不姑息迁就。7月15日，吉林省食药监局收回长生公司药品GMP证书，并责令该企业停止生产狂犬病疫苗。7月23日，长春新区公安分局对吉林省长春长生生物科技有限责任公司生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件迅速立案调查，对主要涉案人员依法审查。
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