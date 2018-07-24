狂犬疫苗怎么打？专家:注射后被动物咬伤还要再打

原标题：狂犬疫苗该怎么打，专家：注射疫苗后被动物咬伤还要再打

生命时报消息，如今，很多家庭都会养宠物，在享受它们带来的快乐同时，也要做好自我保护。

“患上狂犬病，死亡率是100%。”首都医科大学附属北京佑安医院感染中心主任吴昊说。因此，如果被咬伤，就要及时到医院接种狂犬疫苗。

若不幸被狗咬伤，处理有三步：1。立即冲洗。用肥皂水和流动清水交替冲洗伤口至少15分钟，冲掉可能含有病毒的异物或唾液等；若伤口较深，建议用碘伏清洗，或到医院进行清理。2。注射疫苗。吴昊强调，并非所有医院都有资质进行狂犬疫苗注射，不要存在侥幸心理在家观察，等到发病就为时已晚，一定要在咬伤当天到疾病预防控制中心指定的正规医院注射狂犬疫苗。3。注射血清。对于伤口较深者，要在注射狂犬疫苗前先注射抗狂犬病免疫球蛋白，将病毒进行快速灭活，再注射狂犬疫苗。狂犬疫苗并非一针有效，中国疾病预防控制中心制订的《狂犬病暴露预防处置工作规范（2009年版）》指出，伤者要在0（注射当天）、3、7、14和28天各注射1个剂量的狂犬疫苗，不可自行减少次数。

吴昊介绍，狂犬病虽然有潜伏期，但并非长达数十年，狂犬病的潜伏期大多在3个月以内，超过半年的只有5%~10%。目前应用较多的是人用狂犬病纯化疫苗，它是将狂犬病毒接种在地鼠肾细胞培养后，收获病毒液，经灭活、浓缩、纯化精制而成。疫苗免疫接种后，可刺激机体产生抗狂犬病毒免疫力，此外还有人二倍体细胞狂犬疫苗，相较于动物源性细胞狂犬疫苗，不良反应发生率更小。

虽然狂犬病预防很重要，但吴昊并不建议一般人在未被狗咬伤的情况下预防性注射狂犬疫苗；家庭养狗者可定期给狗注射狂犬疫苗；从事屠宰牛羊、经营狗场等人员，可提前注射狂犬疫苗。吴昊还强调，注射疫苗后被狗咬伤还要再打狂犬疫苗。发病与否和伤口的位置与深浅有关。伤口离头部越近风险越高，伤口深或出血者、儿童、老人等要引起重视。除了狗，猫、马、猪、臭鼬、蝙蝠等也会感染，但较少见。

来源：生命时报

责任编辑：张岩