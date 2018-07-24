印度专家：要看到中美贸易战带来的正面结果

原标题：印度专家：要看到贸易战带来的正面结果

作为全球单一经济体中第一大国和第二大国，美国和中国之间的贸易战还没有完全打响，全球就出现了很多揣测和分析，而且多数着眼的都是这场贸易战带来的负面结果。

就这场贸易战而言，我们也需要看到它可能带来的正面结果。

破坏性带来的机会

毫无疑问，在美国领导层眼里，他们的对华进口贸易额是对华出口的4倍，因此有更强的手段继续打这场“史诗级关税战”；与此同时，中国也有着足够火力，鉴于北京拥有巨大的财政和货币实力，正是凭借这些实力，中国在2007年全球经济放缓的背景下成功地应对了经济减速问题，而且没有多少忙乱。

但是，中美双方都拥有庞大实力和持久力，这被一些专家们认为会让整个世界变得更糟糕；公司和消费者遭到惩罚，多边机制、自贸规定以及基于规则的全球化将会遭到破坏。然而，美国总统特朗普发起这场“关税大战”，针对的不仅是中国这一个国家，还包括美国大部分盟友、对手以及中立国。这看上去有可能会导致美国陷入孤立，进而改变全球金融治理的过程和结构。

就这场贸易战而言，我们也需要看到它可能带来的正面结果，特朗普的破坏战略已经在为寻求替代性的国家（甚至是联盟）提供机会。一方面，贸易战已经引发有关世贸组织改革的辩论；另一方面，特朗普摒弃跨太平洋伙伴关系协议（TPP）后，呼吁中国加入这个由剩下11国签署的协议的声音开始出现。这种情绪的出现，部分是因为中国已经成为东盟发起的《区域全面经济伙伴关系协定》的主要参与者。这些趋势让中国被其他国家市场接受的程度大大增强，不仅仅是作为多数国家的最大贸易伙伴，而且是作为整个亚太地区的“领头羊”。

中国贸易伙伴更多

与上面截然不同的一些趋势也十分明显，任何敏锐的观察人士都不会错过。中国对非洲国家的贸易自2000年以来增长了10倍，而且非洲大陆如今有超过100万中国人在那里工作、搞基建。相反，特朗普3月份决定加收钢铝税，让去年钢铝出口额为13.2亿美元的南非受到冲击；3月份，美国还暂停给卢旺达纺织品免税，因为卢旺达连同坦桑尼亚、乌干达，选择禁止进口美国二手服装。同样，特朗普亲近以色列、退出伊核协议之举，让他受到地区盟友的猜疑。不久前，中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议在北京开幕，阿拉伯国家对中国的“一带一路”倡议展示出支持的态度。上周在北京举行的中国欧盟领导人会晤中，欧盟主席呼吁中美早日达成解决方案。

▲中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议开幕式

需要强调的是，目前中国的最大贸易伙伴是欧盟，而非美国。虽然欧盟与美国历史上的亲密客观存在，但欧盟与美国之间的关税也处于激战之中。中国贡献了全球经济增长的1/3，任何对中国经济增长率的负面影响，都会产生较大的溢出效应，因为中国在全球供应链中处于中心位置，甚至中国的商品和服务“哺育”着美国经济。美国专家的几项研究显示，这场贸易战正在减缓美国经济增速，冲击特朗普核心选区的制造业部门就业。相反，中国国内消费估计增速会比美国快4倍。因为中国与邻国联系日益紧密，亚洲（除了日本）的消费增速也比美国快3倍。

中印贸易空间扩大

这正是中国的最大邻国——印度从印中经济互动中看到的新机会，而印度也是特朗普反复无常加征钢铝关税的受害者。今天，中美贸易战的一些正面结果已经足够明显，专家们可以仔细观察，以对未来趋势做出预测。在最明显的层面，中国对美国大豆征收25%关税的同时，他们豁免了从6个亚太贸易协定成员国购买大豆和动物饲料的关税，这其中包括印度。这带来的结果是，印度对华大豆出口激增，糖、大米和棉花的对华出口也是如此。这对陷入困境数年的印度农业来说影响深远。

不过，影响最为深远的可以说是印度的宝莱坞电影业。宝莱坞在中国人心目中的形象正在经历快速转型。过去3年，区区8部宝莱坞电影就在中国收获了30亿元人民币的成绩。去年，《摔跤吧！爸爸》成为在中国最赚钱的外国电影。对好莱坞电影等文化产品加征关税，将会提高中国对印度电影的需求，其影响不会仅仅停留在利润和统计数据上。印度电影在华获得更多受众，可以成为增进两国社会理解的“最有效果的桥”，进而改善两国关系。

▲《摔跤吧！爸爸》 资料图

同样，也有中国出口部门会因为中美贸易战而获得类似的繁荣。美国对中国光伏电池以及其他可再生能源设备加收关税，这对存在能源赤字的印度能源发展是好消息，包括印度总理莫迪的国际太阳能联盟，可以因为中国制造的设备被迫转移而获得利好。中国已经是印度传统发电项目的一个主要供应商。

因此，中印通过精心谋划，可以将中美贸易战的挑战，转变成促进印中发展双边贸易的历史性机遇，而双边贸易是印中重归于好，以及携手合作的最强大支柱。

（作者是印度尼赫鲁大学国际关系学院教授、云南财经大学印度洋地区研究中心访问教授，本文由传文翻译）

责任编辑：张建利