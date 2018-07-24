原标题：俄媒：华裔在西方国家越来越遭受歧视

据俄罗斯卫星网7月23日报道，周二，伦敦唐人街的中餐馆员工将举行罢工，并前往内务部大楼抗议示威。原因在于，英国移民部门一次清查时对中国裔居民态度粗暴。在欧洲国家，中国公民和华裔的安全问题，已不止一次引发抗议。俄罗斯卫星网询问的专家们这样指出。

莫斯科大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫提醒说，中国外交部门已多次向西方国家发出声明，呼吁尊重在国外工作和生活的中国人的权力，为他们提供安全保障。2016年夏秋时节，中国人在巴黎和近郊地区举行有数千人参加的抗议活动。示威者对8月7日不明人士攻击中国人导致张朝林死亡极为愤怒。2016年9月初，抗议达到高潮，数千人行进到巴黎市中心，从共和国广场到巴士底广场。华裔抗议警方并不是什么新鲜事：去年，法国警方动用催泪瓦斯驱赶在巴黎的中国移民示威者。抗议原因是一位中国人被警察打死。警方指出，其中一人持刀袭警。但死者家人和律师否认这一说法，强调是警方在未警告情况下开的枪。

不久前，英国警方在伦敦的行动也相当粗暴。互联网上广泛流传移民官员推搡并将一老年妇女抓住，后者因此倒在马路上。据目击者介绍，警方对中餐馆员工有如对待恐怖分子，他们被戴上手铐塞进警车。抗议活动的组织者们指出，中国人经常成为歧视和政府部门毫无缘由严厉限制的对象。那么，在西方国家生活和工作的中国人为何抱怨不断增长？中国传媒大学国际关系研究所教授杨勉就此向俄罗斯卫星通讯社阐述了自己的看法。

他说：“中国近些年不断有人‘走出去‘。大部分在国外生活、学习或工作的中国公民都是遵纪守法的，严格遵守所在国的法律法规。当然，也不能排除少数人的确存在非法滞留等不当或违法行为。同时不能否认的是，一些西方国家对中国人抱有成见，将华人视为违法乱纪团体。特别是执法机关在处理相关问题时，会经常找华人的麻烦，执法过程中奉行‘双重标准’，甚至采取粗暴的执法手段。很多时候，一些国家的执法机关都无视执法对象的人权，没有采用文明执法方式。在这种情况下，华人有权利维护自己的合法权益。既然西方国家一向标榜自己‘讲人权，讲法律‘，那么当华人遭受侮辱或不公正待遇时，就有权向所在国有关部门提出申诉。”

据杨勉教授介绍，中国政府主要根据国外涉事人员的身份做出反应。

他说：“如果是中国国籍的公民，中国政府会在必要时采取外交途径，与涉事国进行交涉，维护本国公民权益。如果相关涉事人员并非中国国籍，鉴于国民管辖权问题，中国政府则不便直接干涉，只能从人权和执法公正的角度出发，表示我们的关切与关注，同时也提请该国政府和舆论注意。”

责任编辑：吴金明