王德佳任辽宁锦州市委书记 于学利任市委副书记

原标题：王德佳任锦州市委书记 于学利任市委副书记、市政府党组书记（简历）

经济日报-中国经济网锦州7月24日综合报道 据辽宁“锦州发布”消息，23日，锦州市召开领导干部会议，宣布省委关于锦州市委、市政府主要领导同志调整变动的决定：王德佳同志任中共锦州市委书记，于学利同志任中共锦州市委副书记。市委常委会召开会议，同意于学利同志任锦州市政府党组书记。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，王德佳，1963年6月生，曾任辽宁省机场管理集团有限公司党委书记、董事长，2016年任锦州市委副书记、市长。原任锦州市委书记的王明玉今年1月已当选为辽宁省副省长。

于学利，1963年4月出生，曾任葫芦岛市委常委、副市长，葫芦岛市委常委、政法委书记等职务，去年6月起任锦州市委常委、纪委书记。辽宁省委组织部日前发布干部任前公示。其中，于学利拟任锦州市委副书记，并提名为锦州市人民政府市长候选人，

王德佳简历

王德佳，男，汉族，1963年6月生，1983年8月参加工作，1989年7月加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位，教授研究员级高级工程师。

2013.05-2014.10 辽宁省凌河保护区管理局局长、党组书记

2014.10-2016.09 辽宁省机场管理集团有限公司党委书记、董事长

2016.09-2016.10 锦州市委副书记、代市长、市政府党组书记

2016.10-2018.07 锦州市委副书记、市长、市政府党组书记

2018.07- 锦州市委书记、市长

责任编辑：张岩