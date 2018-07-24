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史良任内蒙古鄂尔多斯市委常委秘书长

史良任内蒙古鄂尔多斯市委常委秘书长
2018年07月24日 11:08 中国经济网
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　　7月23日，鄂尔多斯市召开市级领导干部大会，宣布自治区党委、自治区党委组织部关于鄂尔多斯市干部任职的决定。自治区党委决定：史良同志任鄂尔多斯市市委委员、常委。自治区党委组织部决定：史良同志任鄂尔多斯市委秘书长。

责任编辑：张岩

鄂尔多斯史良
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