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中消协一天内收到73件华帝退款投诉 发出约谈函

中消协一天内收到73件华帝退款投诉 发出约谈函
2018年07月24日 10:55 新京报
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　　原标题：中消协一天内收到73件华帝退款投诉 律师：退款执行走样侵犯知情权

　　7月16日，法国队夺得世界杯冠军，华帝公司退款项目启动，有消费者却遭遇“退款障碍”，不少消费者对华帝产品线上和线下的退款机制提出了质疑。7月18号，中消协喊话华帝，希望华帝切实履行承诺。华帝公司事后微博回应，称消费者退款工作已在紧张有序地开展。7月20日晚，中消协官微再次发消息称，24小时内共收到73件涉及华帝公司的投诉，已向华帝发出《约谈函》。有律师认为，华帝未明确告知信息，涉嫌侵犯消费者知情权。

责任编辑：张岩

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