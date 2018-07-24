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国航班机急降后乘客获赔模型？律师:损失数额难定

国航班机急降后乘客获赔模型？律师:损失数额难定
2018年07月24日 11:10 新京报
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　　原标题：国航班机急降后乘客仅获赔飞机模型？ 律师称损失数额难证明

　　7月10日，CA106航班“客舱失密”急降7000米，民航局公开事件原因为航班副驾驶吸电子烟并操作失误。7月21日，经历国航CA106航班急降事件的乘客告诉《紧急呼叫》，国航仍未就急降事件致歉，仅称要赔偿飞机模型。律师称乘客很难界定具体的损失数额，但国航应本着对乘客负责的态度，向乘客致歉并给予一定补偿。

责任编辑：张岩

国航班机模型
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