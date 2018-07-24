想退世界杯套餐？北京华帝员工：老板跑了在讨薪

原标题：进店想退“世界杯套餐”？北京华帝员工：顾不上 老板跑了在讨薪

7月2日，华帝股份发布声明称，京津代理商不明原因失联，并申请法院查封冻结其库存商品，此前，华帝因承诺世界杯法国队如夺冠就退款，引发热议。7月22日前后，《紧急呼叫》走访北京多家电器商城，销售员证实已“停摆”20多天，顾客付款后没货，退款也无门，300多名华帝员工被欠薪，正申请劳动仲裁，而北京华帝经销商则表示，由于无法解决各种矛盾，次日将停业。对此华帝股份总部表示，已注意到北京销售区问题，正在解决中。

责任编辑：张岩