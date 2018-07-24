想退世界杯套餐？北京华帝员工：老板跑了在讨薪

原标题：进店想退“世界杯套餐”？北京华帝员工：顾不上 老板跑了在讨薪
7月2日，华帝股份发布声明称，京津代理商不明原因失联，并申请法院查封冻结其库存商品，此前，华帝因承诺世界杯法国队如夺冠就退款，引发热议。7月22日前后，《紧急呼叫》走访北京多家电器商城，销售员证实已“停摆”20多天，顾客付款后没货，退款也无门，300多名华帝员工被欠薪，正申请劳动仲裁，而北京华帝经销商则表示，由于无法解决各种矛盾，次日将停业。对此华帝股份总部表示，已注意到北京销售区问题，正在解决中。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美发出疯狂威胁 外交部2句话回应超给...
- 【 军事 】 出鞘：如何看土耳其山寨中国技术搞两...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 定了!安东尼将1年240万加盟火箭
- 【 娱乐 】 韩红发声明否认出家告别歌坛传闻
- 【 科技 】 二手iPhone X平均售价达首次零售价85...
- 【 教育 】 双胞胎兄弟同时接到北大清华录取通知
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有