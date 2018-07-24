原标题：民航局开展3个月安全大检查：对国航等重点督导

中新经纬客户端7月24日电 据民航局网站消息，为把“坚持民航安全底线，对安全隐患零容忍”的要求落实到各项安全生产工作中，23日，民航局下发《关于立即开展行业安全大检查的通知》（以下简称《通知》），决定7月23日~10月底在全行业开展为期3个月的安全大检查。另外，民航局将组成督导工作组，对国航、深航、西藏航等单位进行重点督导，视情对其他地区开展督导。

此次行业安全大检查针对行业所有生产运行单位，重点围绕组织领导、工作作风、教育培训、运行控制和应急管理五个方面，深入开展自查自纠和督查审核工作。

根据《通知》，在各企事业单位自查自纠自改的基础上，民航各地区管理局实施督查。民航各地区管理局制定辖区大检查方案，做好具体的组织实施工作。各企事业单位按照民航各地区管理局的具体部署，全面开展安全大检查工作。另外，民航局将组成督导工作组，分赴华北、中南、西南地区，在民航各地区管理局督查的基础上，对国航、深航、西藏航等单位进行重点督导，视情对其他地区开展督导。

《通知》强调，各单位要在此次安全大检查中着力做好四方面工作：一是高度重视安全大检查工作。各单位要认真贯彻落实7月16日全行业航空安全电视电话会议精神，以“眼睛不容沙子”的态度，全力治理安全隐患。对于民航局挂牌督办前两次大检查发现的隐患和问题，民航各地区管理局要进行复核，对于新发现的隐患和问题，要分类分级限时督办整改。各企事业单位要不等不靠，积极整改安全隐患。二是精心组织安全大检查。各企事业单位要严密组织、聚焦重点、狠抓落实、注重长效，真正做到“严字当头、实字托底、细字铸体”。三是突出“三基”建设，构建长效机制。各企事业单位要全面梳理危险源库，将专项整治和日常管理结合起来，紧盯薄弱环节和突出问题，从系统性入手，进一步完善安全生产长效机制，切实提高安全运行保障能力。四是及时报送信息。民航各地区管理局要及时掌握安全大检查开展情况，对于单位自查、局方督查发现的重要隐患和问题，纳入清单、明确措施、限期整改。挂牌督办事项清单要上报民航局。（中新经纬APP）

责任编辑：张岩