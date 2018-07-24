长生生物:董事长高管无法履职 严重影响生产经营

原标题：长生生物：董事长及部分高管无法正常履职 生产经营受到严重影响

长生生物（002680）7月24日午间公告，7月23日下午15时，长春市长春新区公安分局对长春长生生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件立案调查，将主要涉案人员公司董事长、3名公司高管和2名中层人员带至公安机关依法审查。公司目前已紧急成立了应急小组、建立了应急机制。公司生产经营活动受到严重影响，股票可能将实施其他风险警示。

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责任编辑：张建利