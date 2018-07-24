长生生物：董事长及部分高管无法正常履职

原标题：长生生物：董事长及部分高管无法正常履行

中新经纬客户端7月24日电 24日午间，长生生物发布公告称，公司董事长及部分高管无法正常履职，公司生产经营活动受到严重影响。

长生生物称，2018年7月23日下午15时，长春市长春新区公安分局依据吉林省食品药品监督管理局《涉嫌犯罪案件移送书》，对长春长生生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件立案调查，将主要涉案人员公司董事长、3名公司高管和2名中层人员带至公安机关依法审查。

公司目前已紧急成立了应急小组、建立了相应的应急机制。公司生产经营活动受到严重影响，可能存在深圳证券交易所《股票上市规则》13.3.1条规定的情形，公司股票可能将实施其他风险警示。公司将继续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续信息披露并注意投资风险。

23日，长生生物收到证监会调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司披露公告称，如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市。

同日，深交所发文称，为确保公司相关股东遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，深交所已对长生生物大股东、董监高所持有的股份进行限售处理。（中新经纬APP）

责任编辑：张岩