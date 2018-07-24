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北京降雨特大警报？气象台紧急辟谣

北京降雨特大警报？气象台紧急辟谣
2018年07月24日 12:01 政府网站
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　　来源：气象北京　　

　　辟谣！！！网上有关北京降雨的“特大警报”信息，均为不实信息！！！请大家根据正确途径，来获取北京市气象局权威预报预警服务

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责任编辑：张岩

降雨气象局北京
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