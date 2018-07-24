美是否会派兵支援?港媒：台当局“美”梦该清醒了

原标题：港媒：台当局的“美”梦该清醒了

如果台海发生战事，美国是否会派兵支援台湾？多年来，关于这个问题的答案众说纷纭。

据大公网7月24日消息，台军最新修订的“台海防卫作战计划”昨天“揭盅”：一旦两岸兵戎相见，台湾本岛、澎湖、金门和马祖的防卫作战要全靠台军，美军不提供一兵一卒。换言之，美国不会出兵保护台湾。然而，台外事部门负责人吴钊燮接受外媒采访时表示，“若台湾缺乏美国的军事支持，将难以抵挡中国大陆的武力攻佔。”由此可见，台当局是把台湾的安全完全寄托在美国身上，但台军却说“美军不会出兵”，看来台当局与美国的想法存在巨大落差。

一直以来，岛内社会都存在着这样一种迷思：如果两岸爆发战事，美国一定会派兵护台。这三十多年来，华府持续向台湾出售武器，而且还派官员访台，维持着一种“超出民间范畴”的关系，让不少台湾政客想入非非。尤其这两年美国国会先后通过“国防授权法”、“台湾旅行法”，鼓吹美台军舰互访、开放双方所有层级官员互访，更“坚定”了一些人认为美国会出兵护台的信心。早前有民调显示，岛内近五成人预料华府会向台湾提供军事保护。而岛内防卫部门昨天也称“德不孤，必有邻”，言下之意，似乎对美军出兵护台仍抱有希望。台军爱做白日梦，别人阻止不了，但请不要糟蹋中华传统文化。民进党当局不愿放弃“台独”思维，破坏两岸关系，重创民生经济，请问“德”在哪里？一个月就失去两个“邦交国”，还被国际组织活动拒之门外，请问“邻”在哪里？

台军数十年来花了天文数字般的巨资购买美国武器，好比是交了保护费，当然寄希望于美国。

然而，落花有意，流水无情。有美国媒体自1982年便开始进行“是否支持美军防卫台湾”的民调，但多年来民调显示，美国国内支持美军协防台湾的比例从未超过三成。而且最关键的是，美国政府迄今从未明确向台湾方面承诺“出兵护台”。因为这并不符合美国的利益。华府多次重申遵循一个中国原则，如果把台湾纳入防卫范围，无异于打破“一中”原则、支持“台独”，与中国大陆翻脸。如果由此而令台海局势恶化、引发战争，美国因为台湾问题而与中国大陆开战，根本占不了便宜，毕竟当下中国大陆的实力已是今非昔比。这笔帐美国不应该不会算。至于美国的“友台”行径，不过是为了牵制和刺激中国大陆，以便在谈判中获取更多筹码，绝非支持“台独”。

中国大陆一向主张推动两岸关系和平发展，并以“和平统一、一国两制”为目标，只要台湾方面承认体现一中原则的“九二共识”、不搞“台独”，两岸发生战事的可能性不高。民进党当局炒作“大陆武力威胁论”，其实心虚得很。如果不搞“台独”，民进党怕什么？

责任编辑：吴金明