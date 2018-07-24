房地产税出台前 先回答这3个问题

每隔一段时间，房地产税就会被热议一波。但关于它为何出台，如何设计，以及出台后将对市场产生什么样的影响，还没有形成共识。

在23日开幕的博鳌·21世纪房地产论坛第18届年会上，多位专家表达了对出台房地产税的期待，并就上述3个问题表达了各自看法。

国是直通车 侯雨彤 制图。

房地产税势在必行？

在与会专家看来，房地产税出台对中国供给侧结构性改革具有深远影响。

华夏新供给经济学研究院首席经济学家、财政部财政科学研究所原所长贾康接受中新社国是直通车采访表示，中国要实现现代化，必须要实行现代税制，现代税制包括增加直接税比重，而直接税包括房屋在保有环节的税收，因此房地产税的出台势在必行。

“有了房地产税不一定出现泡沫，但没有房地产税经常会出现泡沫。” 中国经济体制改革研究会副会长樊纲直言，房地产税可在一定程度上调节楼市的供需关系，是肯定要实施的。

根据全联房地产商会提供的一组数据显示，上半年全国土地出让金26941亿元，同比增长43%。在新城控股高级副总裁欧阳捷看来，征收房地产税可以减少地方政府对土地财政的依赖。

寻求最大公约数

在今年3月份的全国两会上，财政部有关负责人表示，会按照中国国情合理设计房地产税制度。全国人大、财政部和相关部门正起草完善房地产税法律草案，总体思路是立法先行、充分授权、分步推进。

对此，贾康认为，房地产税要立法先行，需要找到全社会意愿和要求的最大公约数。他进一步指出，上海、重庆此前柔性切入房地产税，意在不要引起社会较大的震荡，“但内部效果评价还是非常明显的，也符合经济学逻辑”。

贾康所指的“最大公约数”在欧阳捷看来还有一些问题待解，“比如是按面积征收还是按价格豁免，什么时候征收，大城市先征还是小城市先征。如果按面积征收，不同城市的人均住房面积不同如何解决” 。究其征收设计方式，欧阳捷认为，不能全国一刀切，应分步实施。

值得一提的是，今年6月29日，香港就房地产政策召开新闻发布会，会上香港特区行政长官林正月娥公布了征收一手房空置税、修订资助出售房屋的定价政策等在内的六项住房措施。

住建部住房政策专家委员会副主任顾云昌将大陆及香港楼市进行对比。他认为，香港出台的空置税主要是针对一手房，二手房的空置很难界定，但香港空置税的问题值得思考、借鉴。提及出台时间表，他笑称，“我乐观的想法是2020年前出台，明年9月份出台的可能性不大” 。

能指望房地产税降房价？

与公众期待相悖的是，在欧阳捷看来，征收房地产税并不意味着房价会下跌，二者关系不大。不少学者对此持支持态度，但贾康认为，房地产税征收初期，对市场的供求关系肯定会产生一定影响，但缓解房价上涨还是要靠增加有效供给，配合房地产由治标转向标本兼治。

贾康强调，房地产税征收一定要有“免税扣除”，否则将很难被社会所接受。“如何确定扣除标准，现在还没有万全之策”，贾康说，针对不同层次的需求，要匹配不同的策略，比如针对低收入阶层，可以通过“补人头”的方式到位。

在欧阳捷看来，房地产税只是地方政府的粮票，跟抑制房价关系不大。他进一步指出，国际经验显示，美国、香港、英国已开征房地产税，但房价还在涨。

责任编辑：张建利