原标题：人事|赵红任上海金融法院院长，汪彤任上海海事法院院长
今天下午，市十五届人大常委会第五次会议表决通过人事任免事项，决定任命赵红为上海金融法院院长；决定任命汪彤为上海海事法院院长，免去赵红的上海海事法院院长职务。
简历：
赵红
女， 1967年2月出生，汉族，河北秦皇岛人，中国政法大学国际经济法专业本科毕业，北京大学法学院法律硕士，1989年7月参加工作，1994年10月加入中国共产党。
历任最高人民法院交通运输审判庭、民事审判第四庭、立案庭书记员、助理审判员、审判员、审判长，青岛市中级人民法院党组成员、副院长、审判委员会委员（挂职），最高人民法院港澳台司法事务办公室主任，最高人民法院办公厅副主任、上海市高级人民法院党组成员，上海海事法院党组书记、院长、审判委员会委员等职。
汪彤
男，1967年12月出生，汉族，籍贯江苏如东，全日制大学，法学学士，在职研究生，法学博士，1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党。
历任上海市第一中级法院民五庭副庭长、庭长，市第一中级法院审委会委员、民二庭庭长，市高级法院审委会委员、民一庭庭长，嘉定区法院副院长、党组副书记，宝山区法院院长、党组书记、闵行区人民法院院长、党组书记等职。
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