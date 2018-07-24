台湾东亚青会主办权被取消 台当局又甩锅大陆

原标题：台湾东亚青会主办权被取消 当局又甩锅大陆

[观察者网 综合报道]台中市原定明年举办东亚青年运动会，近日主办资格被取消，台当局又熟练的把锅甩给大陆，想当然的认为都是大陆“政治干预”让台中失去主办资格，台“行政院”甚至发文称“大陆是国际麻烦制造者”，台当局称“严厉谴责大陆”。

据台媒7月24日报道，台中市原定明年主办东亚青年运动会，疑因中国大陆“政治干预”，让台中主办资格被取消。对此，台湾“总统府“发布声明“严厉谴责大陆粗暴行径”，台“行政院”也随即也发布声明称，“大陆为‘政治目的’伤害体育发展，以粗暴手段破坏国际体育赛事的举办，非文明国家作为，而是国际社会的麻烦制造者”。

台“总统府”表示，现在筹办多年赛事“横遭大陆抵制”，是对所有青年选手权益的漠视，而大陆以“莫须有”的荒谬理由，破坏国际体育赛事的举办，“台湾人民不会接受，国际上所有热爱体育的朋友也不会认同”。

赖清德与蔡英文 图片来自台媒

台“总统府”称，台中市政府在2014年取得2019年第1届东亚青年运动会主办权。为迎接这项国际体育盛事，让来自各国选手、嘉宾有最好的参赛环境与接待，将近四年来，台湾当局与民间社会全力投入，现在赛事举办在即，却横遭“中国大陆抵制，施压东亚奥林匹克委员会（EAOC）决议取消，如此行径形同儿戏，对苦心筹备的台中市政府而言更是极不公平的对待”。

台“总统府”称，多年来，大陆一再通过各种方式“无所不用其极的打压台湾国际空间与台湾人民在国际上的生存发展。从外交上的种种打压到施压国际民航公司改名，打压民间学童美术活动，近年来连体育活动，如2016年由残障选手参与的残奥会，筹办多年的2019东亚青年运动会，都遭受到同样的粗暴打压”。

台“总统府”也不忘向国际社会叫屈，称为了全力保障台湾权益，台当局“绝不轻言退让”，也支持台中市政府继续争取权益。同时台当局“呼吁国际社会高度重视大陆类似的国际行为，正对国际社会的稳定与安全福祉，带来严重的伤害”。

台“行政院”随后表示，东亚青运是亚太各国青年选手发扬体育精神、争取卓越表现的国际舞台，体育的发展与交流，应是最高也是唯一的考虑。称“大陆为政治目的伤害体育发展，以粗暴手段破坏国际体育赛事的举办，非文明国家作为，而是国际社会的麻烦制造者”。

“行政院”称，“行政院长”赖清德已指示“体育署”，全力协助台中市政府与中华奥会，向东亚奥会提出正式抗议，并全力研处申复救济，以捍卫台湾权益。

至于所谓的“大陆打压台湾”，压缩台湾“国际空间”，国台办曾经多次指出，近期台湾方面动作频频。由于台湾当局不承认“九二共识”，不认同两岸同属一个中国，单方面破坏了两岸关系的共同政治基础，给两岸关系带来了严重冲击，使得当前的关系形势日趋复杂严峻。

在当前这种情况下，我们坚持体现一个中国原则的“九二共识”和反对“台独”的立场是非常明确的，台湾方面与其去空谈什么“维持现状”，不如想一想如何能够回到“九二共识”的正确轨道上来，这样两岸关系也才有可能回到和平发展的康庄大道。

人民日报海外版也曾发文称，没有“九二共识”这个基础，台湾取得“国际空间”的机会为零。得道多助，失道寡助。某种意义上，这个道，就是一个中国原则。国际社会普遍奉行一个中国政策是大势所趋，但“独”派有些人就是不愿意面对事实。不到黄河心不死，不撞南墙不回头。姿态任君摆，统统没啥用。

但目前来看，大陆同有关部门说的话台当局一点也没听进取，是铁了心往黄河里跳，往南墙撞了。

责任编辑：吴金明