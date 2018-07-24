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拆迁勘察人员刚走 村里一夜“冒出”2000平米违建

拆迁勘察人员刚走 村里一夜“冒出”2000平米违建
2018年07月24日 14:47 武汉晚报
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　　原标题：拆迁征地勘察人员刚走 村里一夜“冒出”2000平方米违建

　　武汉晚报讯（记者陶常宁 通讯员陈刚）周五拆迁征地工作人员进村入户勘察，有些村民望风而动连夜抢建，谁知两天不到就被执法部门发现。7月22日， 记者从黄陂区城管委获悉，为提升军运会市容环境，加快木兰大道（黄土路）升级改造项目工程进度，前川街组织联合执法队伍，对桃花村抢建的22处约2000平方米的违法建设依法拆除。 

　　黄陂区城管委相关负责人介绍，在木兰大道（黄土路）前川街段的拆迁征地过程中，工作人员周五刚到桃花村进行入户勘察后，有村民在利益驱使下，连夜快速抢建。周六，街道控违巡查人员发现，该村一夜之间新增多处违法建设，多数是利用房前屋后的空地扩建，或是给院子盖顶，甚至还有一幢二层的小楼。

 

责任编辑：张岩

拆迁违建征地
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