民航局开展3个月行业安全大检查 重点督导国航等

原标题：民航局开展3个月行业安全大检查，重点督导国航、深航、西藏航等

新京报快讯（记者王庆滨）7月24日，中国民用航空局（以下简称“民航局”）发布消息称，民航局7月23日下发《关于立即开展行业安全大检查的通知》，决定自7月23日至10月底在全行业开展为期3个月的安全大检查。

此次安全大检查针对行业所有生产运行单位，重点围绕组织领导、工作作风、教育培训、运行控制和应急管理五个方面，深入开展自查自纠和督查审核工作。

通知要求，在各企事业单位自查自纠自改的基础上，民航各地区管理局实施督查。民航各地区管理局制定辖区大检查方案，做好具体的组织实施工作。各企事业单位按照民航各地区管理局的具体部署，全面开展安全大检查工作。

另外，民航局将组成督导工作组，分赴华北、中南、西南地区，在民航各地区管理局督查的基础上，对国航、深航、西藏航等单位进行重点督导，视情况对其他地区开展督导。

本次被重点督导的国航、深航7月均发生过航班安全事故。新京报此前报道，国航7月10日CA106航班副驾驶吸电子烟，为防止烟雾烟味弥漫到客舱，错误关闭客舱空调组件，导致客舱高度报警、氧气面罩释放，飞机高度急降；国航7月21日CA1639航班起飞后，因客舱空调有异味返航；深航7月7日ZH9127航班在呼和浩特机场降落后，飞机偏出跑道进入草坪。受此影响，机场暂时停止运营，多个航班备降、取消。

民航局要求，民航各地区管理局要及时掌握安全大检查开展情况，对于单位自查、局方督查发现的重要隐患和问题，纳入清单、明确措施、限期整改。挂牌督办事项清单要上报民航局。

责任编辑：张玉