证监会第三任主席周正庆病逝 立家规饭桌禁谈股市

原标题：证监会前主席离世，饭桌上严禁谈股市

来源：“长安街知事”公众号

中国证监会第三任主席周正庆因病医治无效，于7月21日2时50分在北京去世，享年83岁，其遗体送别仪式定于7月27日在八宝山殡仪馆东礼堂举行。

这位前主席在行业内口碑极好，很多市场人士给他的标签是：善良、不官僚、没有架子、感性、有人情味、耿直、敢得罪人。

周正庆是一名“资本市场的老兵”，见证了我国资本市场从无到有，从小到大的发展历程。他早年在央行工作，从点票子的出纳员干起，直至中国人民银行党组书记兼常务副行长。

1995年，他转任国务院副秘书长。当时，朱镕基辞去了国务院证券委员会主任一职，周正庆接任。1997年起，他担任中国证监会主席，2003年出任全国人大常委、财经委副主任。

周正庆

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，自中国证券市场创立之日起，周正庆就与资本市场结下了不解之缘。

向朱镕基建言机构改革

1990年上海证券交易所成立时，周正庆作为中国人民银行副行长参加成立仪式，并宣读人民银行批准交易所成立的文件。仪式现场，很多记者向时任上海市委书记兼市长朱镕基提问有关股票的问题，朱镕基手一指说，“你们问周正庆副行长，他是专家。”

1998年，朱镕基出任总理后，对国务院机构进行改革。时任证券委主任兼证监会主席的周正庆提出建议，将证券委与证监会合并，功能合一。

证监会原来是副部级单位，合并之后要升为正部级单位。为什么呢？周正庆后来解释说：“不是为了个人争什么级别，我从1993年起就是正部级。为了有效发挥监管职能，就必须和人民银行、计委、经贸委平起平起。后来的发展说明这个建议是正确的。”

1998年4月，国务院证券委与中国证监会合并。当时亚洲金融风暴余波未消，中国股市已有近两年盘整，不少股票跌破了发行价。周正庆“临危受命”，担任合并后的中国证监会主席。

如何让股市健康发展、使股民对中国股市满怀信心，是当时周正庆必须面对的问题。他认为，监管部门面对持续下跌的股市，不能听之任之，不能无所作为，要积极主动、旗帜鲜明地采取有效措施，推动市场健康发展。

上任后，周正庆带领队伍组织一系列清理整顿，包括清理整顿场外非法股票交易市场、证券机构、期货市场、证券交易中心、原有证券投资基金等，共关闭涉及340万股民、520家企业的41个非法股票交易场所，将14家期货交易所撤并为3家……在没有影响经济社会稳定的前提下妥善化解了市场风险。

敢得罪人的“四方脑袋”

在资本市场监管方面，周正庆耿直，敢得罪人，自称“四方脑袋”。他认为铁规章、铁账本、铁算盘适用于证券市场的监管，必须依法办事，铁面无私地保护投资者利益。因此，周正庆也常常将“稳健、谨慎”这一“四字真言”时时挂在嘴边。

“监管应该与服务相结合，对证券系统、证券监管机构、经营部门不断进行教育，提高各方遵纪守法的意识。”周正庆曾语重心长地说，“达到市场参与各方自己自觉地遵守法律法规，需要下大功夫”。

1998年底，怀胎6载、跨越3届全国人大任期的《证券法》终获通过，并于次年7月1日施行。对此，周正庆功不可没。证监会首席顾问梁定邦评价说，“周正庆带领证监会走过了《证券法》起草过程最后也是最困难的阶段”。

1999年，我国与美国进行WTO条款谈判，周正庆是中国证券行业谈判小组的组长。当时中方与美方的斗争十分激烈，美国要求中国的市场全部开放。

周正庆提出，亚洲金融危机刚刚发生，伤痛尚未抚平；在亚洲国家中，凡是资本市场过早开放的都遭到了大的损失，对发展中国家来说如果条件不具备，过早开放资本市场是很危险的。美国人对这一点哑口无言，并最终妥协。

饭桌上严禁谈股市

担任证监会主席期间，周正庆经常受到外界的请托，但他对自身的要求十分严格。“我这辈子干金融，人家问我为什么能站得住，从我手中过的资金，在中央银行一年就是上千亿，我有一条原则就是坚决谢绝贵重礼品和现金。”

周正庆还在家里立了3条规矩：一不允许孩子到证券公司工作。那时，他的孩子都在银行工作，有许多证券公司请他们去任职，他们来征求父亲的意见，均被周正庆拒绝。二不允许孩子买卖股票。三是饭桌上严禁谈论股市。

离开证监会来到全国人大之后，周正庆一如既往地关注着资本市场。全国人大机关的干部说，他的办公室里不时会有证券监管机构、证券公司、上市公司人士的身影出现。到外地调研、考察时，他总会抽出时间去上市公司、证券公司看一看。

去年1月初，82岁高龄的周正庆还在公开场合建言：“希望所有资本市场的参与者，一起共同爱护我们的饭碗，不能逞一时之快，对市场长远发展不顾，应当与监管部门一道共同建立健康可持续发展的资本市场。”

责任编辑：张玉