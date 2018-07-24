暴雨致北京昌平5条线路停运 两村125人被转移

原标题：暴雨致昌平5条线路停运 两村125人被转移
新京报快讯（见习记者黄哲程）受暴雨影响，昌平客运所今日（7月24日）启动“应急预案”，5条山区线路全线停运。
停运线路如下：
昌31路：（昌平北站—九渡河）于10：00停运。
昌37路：（昌平北站—木厂）于10：00停运。
昌32路：（昌平北站—九渡河）于10：00停运。
昌33路：（昌平北站—禾子涧）于8：00停运。
昌35路：（昌平北站—果庄）于10：00停运。
此外，昌平区十三陵镇黄泉寺村有29户险户，共计94人，目前已全部转移安置到临时安置点。大岭沟村有13户险户，共计31人，也已全部转移到临时安置点。
受暴雨影响，截止7月24日9时，昌平临时关闭15家景区，分别为：后花园景区、银山塔林景区、双龙山景区、碓臼峪景区、蟒山森林公园、虎峪风景区、延寿寺、鳌山景区、棋盘山风景区、和平寺、大岭沟景区、天池景区、燕子湖景区、静之湖度假景区、大杨山景区。
点击进入专题：北京发布暴雨蓝色预警信号
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