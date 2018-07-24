吉林省商务厅原厅长丛红霞严重违纪违法被双开

原标题：省商务厅原党组书记、厅长丛红霞严重违纪违法被开除党籍和公职

日前，经吉林省委批准，吉林省纪委省监委对省商务厅原党组书记、厅长丛红霞严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，丛红霞违反政治纪律和政治规矩，作为党组织主要负责人履行全面从严治党主体责任不力，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，违规使用公车；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，在干部选拔任用中为他人提供帮助并收受财物。利用职务上的便利，伙同他人或单独骗取国有资产涉嫌贪污犯罪，为他人或相关企业谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪。

丛红霞身为党员领导干部和公职人员，理想信念丧失，宗旨意识淡漠，背弃入党初心，同党离心离德，腐化变质，对党不忠诚、不老实，做“两面人”，特权思想严重，贪欲膨胀，中饱私囊，“靠山吃山”，利用外贸专项资金审批权，为本人和亲属攫取经济利益，严重破坏了所在单位的政治生态，严重违反党的纪律，并涉嫌职务犯罪，且在党的十八大后不知止、不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报省委批准，决定给予丛红霞开除党籍处分；由吉林省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。

责任编辑：张玉