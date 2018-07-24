吉林商务厅原副巡视员姜伟军违纪违法被开除党籍

原标题：吉林省商务厅原副巡视员姜伟军严重违纪违法被开除党籍
日前，经吉林省委批准，吉林省纪委省监委对省商务厅原副巡视员姜伟军严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
经查，姜伟军违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受礼品礼金；违反组织纪律，为谋求职务升迁，给予他人财物并涉嫌行贿犯罪；利用职务上的便利，伙同他人骗取国家外贸专项资金涉嫌贪污犯罪。
姜伟军身为党员领导干部和公职人员，理想信念缺失，违背党的宗旨，法纪观念淡漠，对党不忠诚、不老实，公权私用，擅权妄为，贪欲膨胀，利用外贸专项资金审批权，为本人及他人谋取私利，严重违反党的纪律，并涉嫌职务犯罪，且在党的十八大后不知止、不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报省委批准，决定给予姜伟军开除党籍处分，按规定办理其退休待遇；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。（吉林省纪委省监委）
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