这个村3年违规列支招待费等340次 多名干部被处分

原标题：浙江一村3年违规列支招待费等340次，多名村干部被处分

近日，因挥霍浪费村集体资产，台州市椒江区章安街道纪工委对马峙村多名村干部作出处理。其中，党支部书记卢林长受到党内警告处分，村民委员会原主任李昌启受到留党察看一年处分，村监会原主任李昌志受到党内严重警告处分。

事情还要从2017年6月说起。根据椒江区委统一部署，区委农村基层作风第五巡察组对章安街道马峙村开展了为期半个月的巡察。刚一进驻，巡察组就发现一个奇怪的问题：马峙行政村下辖的里岸和外岸两个自然村对各自所在自然村实施管理，村账也各自独立，并都有自己的财务管理人员。

随着巡察的深入，越来越多的问题浮出水面：2013年以来，马峙村违反中央八项规定精神以及村级公务“零接待”制度，多次违规列支招待费、香烟费、餐费等，违规列支340次。

接到问题线索后，章安街道纪工委迅速启动核查工作，很快，马峙村村两委挥霍浪费村集体资产的违纪事实被查明。经查，2013年到2016年期间，马峙村村民委员会原主任李昌启、村监会原主任李昌志及其他4名村干部以办理村务为名，多次在村集体资金中违规报销餐费、车费、香烟等费用59897.5元，村党支部书记卢林长对挥霍浪费村集体资产负有主要领导责任。

对此，章安街道党工委高度重视，专门成立追缴工作小组，通过协商追缴方案、开展账目核定、进行个别谈话、冻结工资发放等方式，第一时间追缴马峙村村干部违纪违规所得59897.5元。

同时，针对马峙村存在的问题，街道举一反三，立即组织力量在全街道开展检查，尤其是加大对各村三资管理的监督检查力度，目前全街道自然村的村账镇管工作已经得到落实，从制度层面作好了风险防范工作。（来源：台州市纪委监委）

来源：浙江省纪委省监委网站

责任编辑：张玉