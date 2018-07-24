6月以来已有11个台风生成 为何台风活动频繁？

原标题：6月以来为何台风活动频繁？ |政解

新京报快讯（记者邓琦 实习生王雨晴）7月24日，第10号台风“安比”携风带雨一路向北，给北方多地带来强降雨。

今年登陆我国台风多于历史同期水平

截至目前，今年已有多少台风登陆？中央气象台首席预报员许映龙介绍，今年6月以来，西北太平洋及南海的台风活动较往年相比更为明显和活跃。截至7月24日，已有11个台风生成，与历史同期相比偏多3.5个，其中，6月份生成了4个台风，而往年只有1.8个台风生成；7月以来台风生成个数接近历史同期水平。

同时，今年登陆我国的台风已有4个，偏多于历史同期水平的2.1个。除了台风“艾云尼”是在6月初登陆之外，台风“玛莉亚”“山神”和“安比”则是在7月11日至22日先后登陆我国，时间较为集中。

今年首个登陆我国台风时间偏早

今年登陆我国的台风，有何特点？

据介绍，纵观今年生成及登陆我国的多个台风，首个登陆台风时间偏早、台风极值强度和登陆强度总体偏弱特征明显。

台风“艾云尼”于6月6日就已在广东省湛江市徐闻县沿海登陆，比多年平均的首个登陆我国的台风提早了25天。“另外，今年台风登陆我国的强度与往年相比总体偏弱，往年台风登陆我国的平均强度为30.9米/秒（11级），但今年以来台风登陆我国的平均强度仅为25.2米/秒（10级）。”许映龙说，台风“玛莉亚”以强台风级别登陆福建，是7月份登陆福建的最强的台风。

登陆我国台风主要集中在华南华东

截至目前，台风主要从哪里登陆？据介绍，从防灾减灾的角度来看，今年登陆我国的台风主要集中在华南及华东，为多个省份带来大量降水及较强风力。由于降水强度大，城市内涝、滑坡、泥石流等次生灾害影响是台风来临时相关地区防御的重点。

此前，台风“艾云尼”“山神”登陆华南地区，给海南、广东、广西、江西等省份均带来了较强降雨。

在雷州半岛兜兜转转的“艾云尼”，为海南和广东等地带来5天降雨；登陆越南又折返回来的“山神”一度迫使海南、两广等地降水量达到饱和。“玛莉亚”从华东地区登陆，并向内陆进发，在其影响期间，台湾、福建、浙江东南部以及江西等地都出现了大到暴雨，部分地区还出现大暴雨到特大暴雨。

而近期出现在公众视野中的“安比”自上海登陆后，继续北上，浙江东北部、江苏、山东、北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江等地均迎来较强降雨。

条件具备容易生成多个台风

目前，在西北太平洋和南海海面上已监测到四个热带气旋，但这一现象并非罕见。许映龙解释，台风一般在副热带高压（以下简称副高）南侧生成，当副高比较强势而且南半球冷空气较为活跃时，容易同时生成多个台风。

今年7月中旬之后，副高呈加强北抬的趋势。同时，南半球冷空气在这个时期相对活跃，当其越过赤道后，在地转偏向力的作用下，便会产生赤道西风。目前，赤道西风已推进至东经160°附近，副高南侧的偏东风与赤道西风之间产生了比较强的气流辐合，在卫星云图上表现为西北太平洋和南海海面上会出现多个对流云团，加之合适的大气环流动力条件和海温条件，则容易生成多个台风。

责任编辑：张玉