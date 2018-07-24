王桥当选国际宇航科学院通讯院士 供职于环境部

原标题：王桥当选国际宇航科学院通讯院士，供职于环境部卫星环境中心

经过国际宇航科学院（IAA）奖励和院士委员会评议、理事会表决、全体院士投票，生态环境部卫星环境应用中心王桥研究员于2018年7月当选为国际宇航科学院通讯院士，这是IAA成立58年来全球首次有生态环境领域专家入选。本届院士评选全球共有105名专家入选，美国以23人排名第一，中国18人排名第二，俄罗斯15人排名第三。

IAA是由世界著名科学家冯·卡门倡导的联合国框架下最具权威的非政府国际宇航学术组织，1960年8月成立于瑞典斯德哥尔摩，现有院士1241名，由来自89个国家的空间和航天活动先导、相关领域有卓越贡献的专家组成。院士产生需经过提名、评议、投票等严格遴选程序，由全体院士投票表决产生。我国“北斗之父”孙家栋院士、“神舟”飞船总设计师戚发轫院士、第一代宇航员杨利伟少将均为国际宇航科学院院士。

王桥研究员当选IAA通讯院士，不仅是国际权威组织和同行对其多年来在生态环境遥感领域所取得突出成就的高度肯定和评价，也是国际社会对我国生态环境部卫星遥感工作成效的广泛认同和赞誉。

人物简介

王桥 资料图

王桥，研究员，博士生导师，生态环境部卫星环境应用中心主任，并任环境卫星应用系统总设计师、国家高分辨率对地观测重大专项应用系统副总设计师、全国生态环境遥感调查首席科学家、环境保护卫星遥感重点实验室主任、中国遥感应用协会副理事长等。他长期从事环境遥感监测工作，主持完成国家重大科研项目26项，第一完成人获国家科技进步二等奖3项、部级特等奖1项、部级一等奖4项，获国家发明专利12项，出版著作36部，发表论文286篇。还先后获得全国优秀科技工作者、国家环境保护专业技术领军人才、国家环境监测尖端人才等荣誉称号。

来源：生态环境部微信公众号

责任编辑：张玉