长生生物被实施其他风险警示 股票简称变为ST长生

[长生生物：7月26日开市起被实施其他风险警示]长生生物公告，公司股票自2018年7月26日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称由“长生生物”变更为“ST 长生”，公司股票代码仍为“002680”，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。
公告表示，随着狂犬疫苗事件的持续发酵，导致长春长生其他产品生产和销售受到重大影响，目前公司所有产品批签发暂停，公司将组织自查队伍进行自查自纠，进行全面、彻底的整改。目前复产时间尚不确定。本次事件将会对公司 2018 年下半年业绩产生重大负面影响，同时由于本次违规事项，预计对未来公司疫苗销售将存在一定的阻碍，对未来经营业绩也将产生重大影响，影响程度尚不确定。
相关新闻
官方表态
各地回应
涉事药企
热点追问
媒体评论
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美发出疯狂威胁 外交部2句话回应超给...
- 【 军事 】 出鞘：我陆战队如何打一场真实的“红...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 定了!安东尼将1年240万加盟火箭
- 【 娱乐 】 韩红发声明否认出家告别歌坛传闻
- 【 科技 】 二手iPhone X平均售价达首次零售价85...
- 【 教育 】 双胞胎兄弟同时接到北大清华录取通知
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有