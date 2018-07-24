北京市委委员增补5人 含市妇联主席蔡淑敏(名单)

原标题：最新！北京市委委员调整，增补5人

中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议7月23日、24日召开。

全会审议了市委常委会工作报告，研究讨论了《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于同意杨万明、吴桂英、贾沫微、崔志成同志辞去市委委员职务的决定》《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于同意免去王东同志市委委员职务的决定》《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于递补刘锁祥、闫立刚、苗立峰、蔡淑敏、熊卓同志为市委委员的决定》，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议决议》。

增补的5名委员分别是：

刘锁祥，北京市自来水集团党委书记、董事长；

闫立刚，北京市商务委员会党组书记，主任；

苗立峰，北京市质量技术监督局党组书记、局长；

蔡淑敏（女），北京市妇联党组书记、主席；

熊卓，中国共产主义青年团北京市委员会书记。

委员增补有什么规定？

按照《中国共产党地方委员会工作条例》的规定，党的地方委员会任期内，委员出缺的由候补委员按照得票多少依次递补，递补后仍有空缺的可以召开党代表大会或者党代表会议补选。

去年7月召开的北京市十二次党代会，选举产生了中共北京市第十二届委员会，选出市委委员88人，候补委员16人。16名候补委员按得票多少排序，票数相等按姓氏笔画排序，排名前五位的：刘锁祥、闫立刚、苗立峰、蔡淑敏（女）、熊卓。

记者 沙雪良

责任编辑：张玉