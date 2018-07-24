谭权任北京海淀区副区长(图/简历)

原标题：谭权任北京海淀区人民政府副区长
“北京海淀”微信公号7月24日消息，海淀区人民代表大会常务委员会任命名单
（2018年7月24日海淀区第十六届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过）
任命：谭权为海淀区人民政府副区长。
谭权，男，47岁（1971年7月生），汉族，四川宣汉人，1993年11月加入中国共产党，1994年7月参加工作，北京师范大学化学专业大学毕业，在职研究生（北京科技大学工程力学专业），理学博士，高级工程师。现任北京市海淀区人民政府党组成员、副区长，北京市公安局海淀分局党委书记、局长，中共北京市海淀区委政法委员会副书记（兼）。
来源：“北京海淀”微信公号
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