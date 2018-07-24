原标题：国务院批准撤销宜宾县，设立宜宾市叙州区

成都商报客户端7月24日消息，记者从四川省人民政府网上获悉，经报国务院批准，撤销宜宾县，设立宜宾市叙州区。

7月23日，四川省人民政府批复同意调整宜宾市部分行政区划，这标志着传闻已久的宜宾县撤销并设立叙州区的消息尘埃落定，原宜宾县“撤县设区”相关工作将正式展开。

四川省人民政府同意宜宾县撤销设立叙州区的“川府函〔2018〕119号”称：

你（宜宾）市《关于宜宾县撤县设区及翠屏区部分行政区划调整的请示》（宜府〔2017〕2号）收悉。经报国务院批准，撤销宜宾县，设立宜宾市叙州区，以原宜宾县（不含孔滩镇、王场镇、白花镇、永兴镇、双谊镇）和翠屏区南岸街道、赵场街道、南广镇行政区域为叙州区的行政区域，叙州区人民政府驻柏溪镇县府街123号；将原宜宾县的孔滩镇、王场镇、白花镇、永兴镇、双谊镇划归宜宾市翠屏区管辖。

省政府要求涉及的各类机构要按照“精简、统一、效能”的原则设置，涉及的行政区域界线要按规定及时勘定，所需人员编制和经费由你市自行解决。

要严格落实国务院“约法三章”的要求，不新建政府性楼堂馆所，不增加财政供养人员，不增加“三公”经费。要严格执行中央关于厉行节约的规定和国家土地管理法规政策，加大区域资源整合力度，促进区域经济社会协调健康发展。要强化组织领导，明确工作责任，加强行政区划调整的社会稳定风险评估，切实做好舆情监测和综合应对工作，落实各项工作措施，确保行政区划调整有序稳妥实施。

来源：@四川日报

责任编辑：张玉