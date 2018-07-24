原标题：落马省委书记信息还留在官网上，啥后果？

24日，十三届甘肃省委第一轮巡视整改情况在甘肃省纪委监委官网集中公布。

2017年9月至12月，甘肃省委7个巡视组对甘肃省财政厅、省扶贫办、省交通厅、省住建厅、省水利厅等28个市县、单位开展了巡视。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，据整改通报显示，甘肃省交通运输厅官方网站此前因仍保留王三运、虞海燕相关新闻报道、讲话指示精神和图片资料，而被甘肃省委巡视组点名整改。

甘肃省交通厅党组的巡视反馈整改通报显示，交通厅从六大方面着手进行了整改。

其中在“贯彻落实中央和省委决策部署，政治纪律和政治规矩方面”，交通厅通报了关于“对甘肃省委决策执行不到位，肃清王三运、虞海燕等流毒和影响不彻底，截止2017年12月交通运输厅官方网站仍然保留王三运、虞海燕相关新闻报道、讲话指示精神和图片资料的问题”。

通报显示，针对上述问题，甘肃省交通厅采取了三项措施：

一是迅速组织人员对厅政府网站以及厅政务微博微信、今日头条号等新媒体上发表的所有文字信息及图片进行了再读网检查和归集整理，已于4月18日前将涉及王三运、虞海燕相关新闻报道、讲话和图片资料彻底清除干净。

二是安排厅属单位对网站和微博微信等新媒体涉及王三运、虞海燕相关报道进行清除，并进行了督促检查，确保相关信息彻底清除。

三是印发了《关于进一步加强厅系统网站信息内容安全工作的通知》，进一步明确了网站信息内容安全工作责任、发布审核及日常检查等制度，切实落实好网络意识形态主体责任。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）在甘肃省交通厅官网分别以“王三运”、“虞海燕”为关键词进行搜索，未找到任何相关信息。

甘肃省委原书记王三运落马后，甘肃各级单位曾按照中央和甘肃省委坚决肃清王三运流毒和影响进行部署安排。甘肃省委曾通过《中共甘肃省委关于坚决全面彻底肃清王三运流毒和影响进一步净化政治生态的意见》。

王三运被“双开”后，甘肃省委曾召开常委会，要坚决拥护中央对王三运的处分决定，深刻汲取教训，发挥反面典型警示作用，坚决全面彻底肃清王三运、虞海燕等人的流毒和影响，努力营造风清气正的政治生态，确保党中央决策部署在甘肃落地生根。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，此次甘肃省交通厅的巡视整改通报，还多次提到了曾引起社会舆论关注的折达公路问题。

整改通报称，在“全面从严治党，以及廉洁风险和腐败隐患方面”，甘肃省交通厅结合折达公路问题整改开展“转变作风改善发展环境建设年”活动，大力整顿作风建设方面的突出问题；以折达公路问题为反面典型开展警示教育，充分发挥好警示教育的作用，对厅属单位开展警示教育做出安排部署；以开展“转变作风改善发展环境建设年”活动为契机，以折达公路问题为镜鉴，深入开展案例剖析，深刻汲取教训，举一反三，发挥警示教育作用。

责任编辑：张玉