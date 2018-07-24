证监会第三任主席周正庆病逝 曾被朱镕基“点赞”

原标题：朱镕基曾“点赞”的他，走了

据报道，7月21日，中国第三任证监会主席周正庆病逝，享年83岁。周正庆曾于1997年7月到2000年2月任职中国证监会主席。

周正庆是安徽天长人，1951年参加工作，他早年在中国人民银行北京分行工作，曾任出纳员、办公室干部、金融研究室副主任，1983年9月被提拔为北京市分行副行长，1984年5月升任北京分行行长。

1986年10月，周正庆出任中国人民银行副行长、党组成员。1993年6月，升任央行副行长、党组书记，跻身正部。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，1991年，他曾协助时任国务院总理李鹏和时任副总理朱镕基，清理“三角债”问题。

当时，国内企业的三角债问题，形势颇为严峻。周正庆曾回忆，“1989年全国工业企业不正常的拖欠大体在四五百亿元左右，至1990年初猛增至2000亿元。”

1990年，国务院成立了清理“三角债”领导小组，时任国务委员兼国家计委主任邹家华任组长，周正庆为副组长。

1991年6月，李鹏主持召开国务院办公会议，做出了把清理“三角债”作为搞好大中型企业、提高经济效益的突破口的指示。会议确定由时任副总理的朱镕基具体抓落实，并且在半年内要有所突破。

1991年底，全国共注入清欠资金330.5亿元，清理欠款的基本建设、技术改造项目9026个，连环清理拖欠款1150亿元。前清后欠、欠大于清的势头被遏制。

1995年6月，周正庆调任国务院副秘书长、原国务院证券委员会主任，并于1997年5月兼任中国证监会第三任主席。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，朱镕基曾评价周正庆是金融领域的“专家”。

早在1990年12月19日，上证所刚刚开业，典礼在浦江饭店举行。当时周正庆作为央行副行长，宣读了人民银行批准交易所成立的文件。

典礼现场，时任上海市委书记、市长的朱镕基也在。有记者向朱镕基提问有关股票的问题，朱镕基手一指说，“你们问周正庆副行长，他是专家。”

6年半之后，周正庆出任中国证监会主席一职。

1997年5月，朱镕基找周正庆谈话，让他兼证监会主席。周正庆当时的回答是，“我已经是证券委主任了，让更有能力的人来当这个证监会主席吧。”但中央已经作了决定，周正庆走马上任。

1998年4月，在他的努力下，原国务院证券委与证监会合并，周正庆专职证监会主席一职。

他就任证监会主席后，爆发了亚洲金融危机。在此期间，他组织实施了一系列措施，如清理整顿场外非法股票交易市场、证券机构、期货市场、证券交易中心、证券投资基金等，关闭了国内41个非法股票交易场所，有效抑制了市场潜在风险。

2000年2月，周正庆离任，当年4月至2008年3月任第九、十届全国人大财经委副主任委员。

“政事儿News”注意到，退休后，周正庆曾多次对中国经济发声。

周正庆最后一次在公开场合亮相，是去年1月。他在出席中国投资者大会时说，新常态下保持经济中高速增长，必须依靠改革，尤其是依靠作为“十三五”发展主线的供给侧结构性的改革。资本市场作为中国经济的重要组成部分，已经成为服务中国经济新常态的重要平台，更是中国实体经济创新发展的重要基石。

周正庆简历

1935年2月在安徽天长出生，1951年6月参加工作，1956年2月加入中国共产党

1979年10月央行北京分行金融研究室副主任、央行北京分行朝阳区办事处主任

1983年9月中国人民银行北京市分行副行长

1984年5月央行北京分行行长、党组书记

1986年5月中国人民银行副行长、党组成员

1988年西南财政大学函授学习

1993年6月中国人民银行副行长、党组书记

1995年6月国务院副秘书长、机关党组副书记、国务院证券委员会主任

1997年5月兼任中国证券监督管理委员会主席

1998年4月——2002年3月中国证券监督管理委员会主席

2002年4月——2008年3月全国人大财经委副主任委员

“政事儿News”（微信ID：zsenews）/撰稿 许腾飞

责任编辑：张玉