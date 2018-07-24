上海水痘疫苗狂犬疫苗用哪几家?上海疾控给出答案

原标题：上海水痘、狂犬疫苗用了哪几家？上海疾控给出最全答案与建议

关于近日长春长生疫苗事件，疾控君昨天发布《上海无涉事批次疫苗，已全面停用长春长生生产的疫苗》，但大家仍有不少疑惑，今天就来为大家一一解答。

如何查询接种的是哪个厂家的疫苗？

可查看宝宝的接种证，有生产企业和产品批号的记录。

上海使用的武生所百白破疫苗对应的产品编码为：04050522（无涉事批次）

▲注：本市未采购使用过长春长生生产的百白破疫苗；未采购使用过2017年国家食药监局通报的武汉生物制品所生产的不合格批次百白破疫苗。

本市使用的狂犬病疫苗对应的产品编码为：

1。辽宁成大狂犬病疫苗20210521

2。成都康华狂犬病疫苗20541021

3。长春长生狂犬病疫苗20020523、20020524（无涉事批次，已停用）

▲注：本市共有3个犬伤处置门诊曾使用过长春长生狂犬病疫苗（非涉事批次疫苗），用量占全市狂犬病疫苗用量的1.5%。自7月16日起，本市已全面停用长春长生狂犬病疫苗，对库存疫苗已全部封存回收。

本市使用的水痘疫苗对应的产品编码为：

1。长春长生水痘疫苗12020510、12020511（已停用）

2。上生所水痘疫苗12010511、12010512

3。长春百克水痘疫苗12500511、12500512

4。长春祈健水痘疫苗12440511

▲注：本市使用的所有水痘疫苗都是经过批签发检验合格的疫苗，目前长春长生的已停用。

如未记录，可咨询社区卫生服务中心接种门诊了解疫苗厂家信息。

本市所有正规的接种门诊中使用的疫苗都是经过中国食品药品检定研究院批签发检验合格的疫苗。大家可以通过以下链接查询批签发合格情况：http://www.nicpbp.org.cn/directory/web/WS02/CL0108/。

上海如何保证使用合格的疫苗？

每一批疫苗上市前由国家药监局药检院检定，检定合格后方可上市使用。本市使用的所有疫苗都是经过批签发检验合格的疫苗。

上海历来严格遵守国家《疫苗流通与预防接种管理条例》规定，所有进入本市的疫苗均通过遴选，在统一平台上进行招标、采购，并由符合资质的仓储配送企业负责集中配送。

仓储配送企业和接种单位在接收疫苗时均严格查验疫苗“批签发”、温度记录等各类与疫苗质量相关的文件，一旦发现问题，对疫苗予以拒收。

接种过长春长生的狂犬病疫苗，应如何处理？

因本市已全面停用长春长生生产的疫苗，如已接种过部分剂次的长春长生狂犬病疫苗，可选择相同接种程序的其他品牌的狂犬病疫苗完成后续剂次接种。

如已全程接种过长春长生的狂犬病疫苗，一般不建议重新接种。如仍对已接种疫苗的有效性和安全性存在顾虑，也可选择其他品牌的狂犬病疫苗重新开针完成全程接种。

接种过长春长生的水痘疫苗，应如何处理？

如已接种过1剂长春长生的水痘疫苗，可改用其他厂家的水痘疫苗再接种第2剂次。

如已接种过2剂长春长生的水痘疫苗，不建议再重新接种。

接种过疫苗之后是否有必要检测抗体？

疫苗批准上市前必须经过严格的临床试验证明其安全有效，才会被国家批准上市。因此，只要严格按照接种程序接种经国家批准的合格疫苗，市民无需进行抗体检测。

进口疫苗和国产疫苗有什么区别？

无论是进口还是国产疫苗，所有疫苗都必须符合国家药品标准，包括《中华人民共和国药典》和药监部门颁布的国家药品标准。

同时，每一批疫苗均经过批签发检验合格才能上市，有效性和安全性都能达到国家标准。

水痘疫苗和狂犬病疫苗还有必要接种吗？

水痘是一种传染性非常强的急性呼吸道传染病，容易在托幼机构、小学，甚至初、高中等集体机构发生传播甚至暴发。水痘虽在多数情况下症状较轻，但得了水痘后会感到瘙痒不适，在某些情况下可能引起严重并发症甚至死亡。孩子得了水痘后需要在家隔离，耽误学业，家长则会因为需要在家照顾孩子而误工。

接种水痘疫苗是目前世界上公认的预防水痘最为经济有效的方法。多数人接种水痘疫苗后不会感染水痘。接种过疫苗的人即使感染水痘，其症状也较为轻微，出疹较少，发烧的可能性较小，并且恢复更快。

虽然近年本市的人狂犬病处于低发的状态，每年只有个位数的病例，但是仍有疑似狂犬伤人事件的报道，提示狂犬病的传播风险仍然存在。因此在被猫、狗咬伤或抓伤后仍需及时前往犬伤处置门诊处置伤口、接种狂犬病疫苗并按需接种抗狂犬病免疫球蛋白。

为了防止接种到问题疫苗，我可以不给孩子接种疫苗吗？

近年来，通过各级人员的不懈努力，上海适龄儿童免疫规划疫苗接种率始终维持在99%以上。为适应日益增长的接种服务需求，上海市也积极引入更多、更优质的第二类疫苗品种，丰富公众的疫苗选择。

通过常规免疫、应急接种和补充免疫等多样化的免疫手段，本市的疫苗可预防疾病防控效果显著。目前，本市消灭了天花、脊灰和白喉，麻疹、流脑等疾病的发病率也控制在较低水平，并有效控制了水痘和手足口病等疾病的暴发。

疫苗可预防的疾病产生严重危害的几率要远大于疫苗产生危害的几率。例如，脊灰能导致瘫痪，麻疹能导致脑炎和盲症，一些疫苗可预防的疾病甚至能导致死亡。而接种疫苗的大多数反应，如胳膊酸痛或轻度发热，通常都是轻微和暂时的，出现非常严重的健康事件的情况极为罕见，并且会得到细致的监测和调查。

疫苗几乎不会导致任何严重伤害或死亡，而且它所带来的益处也远远大于其风险。因害怕而放弃疫苗接种，反而罹患了本可以通过疫苗有效预防的疾病，显然是得不偿失。

来源：微信公号“上海疾控”

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责任编辑：张玉