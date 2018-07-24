吉林省疾控:本省没有涉事批次百白破和狂犬病疫苗

原标题：吉林省疾控中心回应：本省没有涉事批次百白破、狂犬病疫苗
近几日，疫苗问题引起群众的广泛关注，许多担忧的家长纷纷通过电话咨询。吉林省疾病预防控制中心现就大家关心的疫苗相关问题回应如下：
吉林省没有涉事批次百白破疫苗
根据2017年11月3日国家食药监局发布信息，百白破疫苗效价指标不符合标准规定的两批疫苗并没有流入我省，也就是说，我省没有涉事百白破疫苗，凡在我省预防接种单位接种疫苗的儿童，均未接种涉事百白破疫苗，请家长放心。
我省没有涉事百白破疫苗，但是如果有在外省接种了不合格效价百白破疫苗的我省儿童返回我省或外省流动儿童来我省暂住，如何补种？
按照国家CDC关于百白破疫苗补种工作技术方案进行补种，具体请咨询当地接种门诊。
吉林省没有涉事批次狂犬病疫苗
国家食药监局公告中指出，此次长春长生公司生产的涉事批次的狂犬病疫苗产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制，吉林省内没有涉事批次狂犬病疫苗。
目前，企业已通知召回长春长生生产的其他批次的狂犬病疫苗。同时，各级疾控已紧急采购其他品牌狂犬病疫苗，保障全省狂犬病疫苗供应平稳。
已经接种了长春长生狂犬病疫苗部分针次但尚未完成全程的接种者怎么办？按照国家《狂犬病暴露预防处置工作规范》要求，已经接种长春长生狂犬病疫苗尚未完成全程免疫的群众，可使用不同品牌的合格狂犬病疫苗继续按原程序完成全程接种。
来源：吉林省疾控中心官网
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