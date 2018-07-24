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因生活作风问题 北师大刑法学院院长赵秉志被免职

因生活作风问题 北师大刑法学院院长赵秉志被免职
2018年07月24日 21:03 经济观察网
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　　原标题：因生活作风问题 知名法学家赵秉志被处分

（图片来源：全景视觉）（图片来源：全景视觉）

　　经济观察报 首席记者 李微敖 知名法学家、中国刑法学研究会会长、北京师范大学刑事法律科学研究院（以下简称：北师大刑法学院）院长赵秉志教授，因生活作风等问题，近日被北师大党委予以留党察看、免去北师大刑法学院院长、停止招收研究生等处分。

　　2018年7月24日，多位北师大内部人士向经济观察报记者告知上述消息。数位北师大人士亦介绍，赵秉志是因生活作风等方面的问题，受到了处罚，“他被人‘下套’，拍了不少照片”，不过“他也是屡教不改。”

　　经济观察报记者亦通过电话及短信的方式联系了赵秉志，不过未获他的回复。北师大纪委的负责人亦没有回答记者的问询。

　　上述北师大内部人士亦介绍，北师大法学院院长卢建平教授将接任北师大刑事法律科学研究院院长的职务。

　　卢建平本人则对经济观察报记者回复，“这个无可奉告。”

　　李微敖经济观察报记者

责任编辑：张玉

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