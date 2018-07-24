北京前6月PM2.5同比下降15.2% 为历史同期最低

原标题：北京前6月PM2.5历史同期最低
新京报快讯（记者邓琦 实习生王雨晴）北京市气象局今日通报，1-6月，北京市空气中细颗粒物（PM2.5）平均浓度为56微克/立方米，同比下降15.2%，为历史同期最低。
其他三项主要污染物可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）浓度分别为90、7和42微克/立方米，同比分别下降8.2%、36.4%和12.5%。空气重污染天数为8天，同比减少9天。6月份，北京市PM2.5浓度为48微克/立方米，同比上升14.3%。
上半年，各区PM2.5平均浓度在51-61微克/立方米之间，其中，怀柔、昌平、延庆等区较低；各区浓度降幅在1.8%-25.6%之间，其中，北京经济技术开发区及通州、大兴等区降幅较大。
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