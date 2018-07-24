媒体：长生生物暴露的 非某批次疫苗问题那么简单

原标题：红星锐评丨疫苗，本质上是社会信任的基础

来源：红星新闻

7月23日，长生生物的董事长高俊芳和四名高管被吉林省公安部门带走，等待他们的，将是一场彻底而深入的调查。

据国家药监局的通报，长生本次疫苗问题，是由一次举报引发。但是，在过去两年，长生生物两次被曝出现疫苗问题，确实不是偶然。相关的事实和证据，相信会随着调查的深入而被逐步揭露出来，针对整个疫苗行业的大整顿，也会随之而来。

▲2018年7月24日，长生生物已被责令停止生产，目前冻干人用狂犬病疫苗、百白破联合疫苗均已停产。 图据东方IC

就目前媒体所披露的信息来看，长生生物所暴露的问题，远远不止某个批次的疫苗出问题那么简单。长生是一个复杂性的系统，或者说是一种思维，一种经营方式。

这种思维的核心，是为了提高公司的利润而不择手段。整个疫苗行业的利润都很高，而长生又是最高的，它超过90%的毛利润，甚至高于茅台，在A股上市公司中领先。

一个企业追求利润没有错，问题在于，疫苗不是普通的商品，它的属性甚至和药品也有很大不同。有些孩子的疫苗是国家强制注射，由防疫机构集体采购。这种情况下，疫苗就是国家公共卫生产品，除了商品属性，它还有公共属性。

长生公司最根本的问题，就是把这种公共属性也彻底商品化了。所以，当公司被曝出问题时，他们的第一反应，不是发自内心的反省和道歉，而是计算一下召回产品带来的损失。这种本能反应，说明他们已经把利润至上融入到自己的血液之中，他们没有把疫苗和人联系起来，而是把疫苗和钱划上最简单的等号。

从这种思维出发，我们就不能理解他们的销售方式。据媒体报道，长生公司的销售费用，占到了成本的相当部分。所谓“销售费用”，其实就是用来招待那些采购疫苗的相关部门，往往以研讨会的形式出现。在山东和河南，媒体都曝光了长生在五星级酒店搞活动的事情。这样的活动引人遐想，那些参与活动的防疫系统人员，是否是清白的？

一支疫苗从长生的车间出来到最后注入孩子体内，中间要经过多少环节？这些环节是否都有足够的监管？现在看来，问题非常大。就已经公开的信息来看，长生经常进行行贿，对象既包括中间人，也包括防疫机构的人员。2016年媒体就已经报道过疫苗在流通环节的问题，到现在，这一问题似乎也没能得到根本解决。

从这种思维出发，我们也就能够理解，他们为什么“编造生产记录和产品检验记录，随意变更工艺参数和设备”。既然花钱能够搞定采购（有时候价格更高也能中标），他们就不会把更多钱投向研发新产品，提高技术水平上，更不会把钱投向国家药监部门要求的“企业自检”上面。

所以我们才会看到让人发笑的辩解：你购买的疫苗只是“无效”，而不见得是“有害”。产品不合格，有时候就是有效成分不够，用通俗的话讲，是在疫苗中注水。很多父母都很关心孩子所接种的疫苗是否有效，是否真的产生了抗体。在疫苗中“注水”，当然比普通商品注水危害要大得多。

疫苗在本质上是社会信任的基础。人们相信疫苗是有用的，在被狗咬后注射疫苗才会安心，如果狂犬病疫苗不可信，不要说人与人的关系，就是人与狗的关系也会改变，难怪有人开玩笑说，知道疫苗可能有问题，以后看到狗都要客气些。这种玩笑背后，有着透骨的悲凉。问题疫苗的受害者大多都是儿童，而他们根本还不知道成人社会到底发生了什么。

长生公司所引发的疫苗危机，影响注定在短时间内难以消除。破长生易，现在人们确信，长生公司将受到应有的惩罚；重拾信心难，此后就和当初的到香港买奶粉一样，有多少父母会选择出去打疫苗呢？

在清楚个案所带来的威胁后，或许我们需要深入思考作为一种思维的“长生生物”，如何从内在结构上根本上扭转这种局面。这或许是一个比处罚和监管都更重要的问题。

文丨张丰

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责任编辑：张玉