李永红任山东日照代市长 齐家滨辞去市长职务

原标题：李永红任山东日照市副市长、代市长，齐家滨辞去市长职务

日照市人民代表大会常务委员会公告

（第19号）

日照市第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议，根据齐家滨市长的提请，决定任命：

李永红为日照市副市长。

现予公告。

日照市人民代表大会常务委员会

2018年7月24日

日照市人民代表大会常务委员会关于接受齐家滨辞去日照市市长职务请求的决定

（2018年7月24日日照市第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，日照市第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议决定：接受齐家滨市长因工作变动提出的辞职请求，同意其辞去日照市市长职务，并报日照市第十八届人民代表大会第三次会议备案。

日照市人民代表大会常务委员会关于李永红副市长代理日照市市长职务的决定

（2018年7月24日日照市第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，日照市第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议，根据市人大常委会主任会议的提名，决定：李永红副市长代理日照市市长职务。

来源：日照大众网

责任编辑：张玉