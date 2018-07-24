青海:涉事批次的狂犬病疫苗百白破疫苗未流入本省

原标题：青海：涉事批次的狂犬病疫苗、百白破疫苗未流入本省

一、涉事批次的长春长生人用狂犬病疫苗未流入青海省

国家市场监督管理总局根据线索组织检查组对长春长生生物科技有限责任公司生产现场进行飞行检查，发现该公司在冻干人用狂犬病疫苗生产过程中存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》（药品GMP）行为。根据检查结果，国家药监局迅速责成吉林省食品药品监督管理局收回该公司相关药品GMP证书。此次飞行检查所有涉事批次产品，尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

二、涉事批次的百白破疫苗未流入青海省

近日大家关心的百白破疫苗问题，是去年国家检查中发现的长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01百白破疫苗共252600支，全部销往山东省；武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗共计400520支，分别销往重庆市和河北省，主要问题是效价指标不符合标准规定。经查，青海省各地均没有采购和使用这两个批次的百白破疫苗。

三、已接种长春长生其他批次狂犬病疫苗的怎么办

按照国家《狂犬病暴露预防处置规范》要求，如已接种了长春长生其他批次狂犬病疫苗部分剂次的群众，可选择采用“五针法”的其他厂家的狂犬病疫苗，按照0天、3天、7天、14天、28天各接种一剂疫苗的程序，完成后续剂次的接种。

对于已全程接种长春长生其他批次狂犬病疫苗的人员，暂不建议重新接种。

四、咨询电话

我们已安排专人对公众关切的热点问题进行解答，电话：0971-8806093。

近年来，青海省免疫规划工作取得了积极进展，由最初的“4苗防6病”发展为现今的“10苗防11病”；疫苗报告接种率长期保持较高水平，严重危害儿童健康的百日咳、流脑等传染病得到有效控制，无脊灰成果继续巩固，甲肝发病率控制在较低水平，白喉自1985年至今无病例发生报告；乙肝防控成效凸显，“十二五”期间乙肝报告发病率较“十一五”期间下降了37.80%；2018年麻疹发病率降至历史最低水平。实践证明，预防接种已成为青海省公共卫生事业效益最为显著、影响最为广泛的重要举措之一。下一步，我们将认真按照习近平总书记和李克强总理就疫苗事件作出的重要批示精神，对青海省疫苗流通使用情况进行全面排查，确保预防接种工作安全可靠。同时高度关注此次疫苗事件进展，及时回应社会关切，按照国家总体部署，积极做好预防接种工作，全力保障各族群众身体健康和生命安全。

来源：青海省疾控中心官网

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责任编辑：张玉