山东省检察院依法介入“长生疫苗”事件

[山东省人民检察院依法介入“长生疫苗”事件]根据最高人民检察院部署，山东省人民检察院7月24日决定，对长春长生生物科技有限责任公司生产的百白破疫苗损害社会公共利益情况及相关行政机关履职情况进行调查，并积极配合国务院调查组依法做好相关工作。
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