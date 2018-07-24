原标题：重磅！长生生物被ST，少东家距离爆仓最多15个跌停

仅仅在疫苗丑闻曝光7个交易日后，证券监管机构的重拳就来了。

从7月26日开始，长生生物将被实施其他风险警示，股票简称将由“长生生物”变更为“ST长生”。

此时“长生”这两个字，对长生生物无疑是一个莫大的讽刺，其在A股市场的上市地位能存活多久，将是一个大大的问号。

而在此之前，长生生物的核心人物——董事长高俊芳，连同该公司3名公司高管和2名中层人员被带至公安机关依法审查，已无法正常履职。就在刚刚，长春新区公安分局发来了最新的消息：

长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。目前案件相关工作正在进行中。

和母亲高俊芳一起陷入危机的，还有长生生物的少东家张洺豪，而他面临的是股权质押爆仓的危机。

股权质押加杠杆，少东家面临爆仓危机

如果知道有当下这样的困境，张洺豪或许不会在2017年上半年将自己所持长生生物股份质押，给自己的经营加杠杆。

2017年4月20日和5月15日，张洺豪分别质押给兴业证券1860万股和7490万股股份，累计质押股份为9350万股，质押时限为两年。从当时长生生物16.4元左右股价来估算，其质押股份市值为15.12亿元。据东方财富网数据测算，此次股权质押预估警戒线为10.5元左右，平仓线在9元附近。

▲图片来源：东方IC

从今年2月份开始，长生生物开启了一波大涨，其股价从12元一线，飙涨至5月11日的29.99元，区间累计涨幅高达150%。对张洺豪来说。一切看似都很完美。

但在7月15日（周日），长生生物的疫苗丑闻被每日经济新闻（微信号：nbdnews）率先报道，从7月16日（周一）开始，长生生物开启跌停之旅。经历5个跌停之后，长生生物股价已经到了14.5元一线。

借钱给张洺豪的券商坐不住了。兴业证券公告显示，去年其借给张洺豪的钱多达6.3亿元。为了确保自身的资金安全（或许是双方事先有约定），张洺豪在7月20日又向兴业证券追加了7336.24万股股份。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，张洺豪持有长生生物1.74亿股股份，而累计质押给兴业证券的股份已经高达1.67亿股，占比96%。

外界并不知晓张洺豪将质押得来的6.3亿元巨款投向了何处，但从天眼查搜索的结果可以看到，他担任法定代表人或者有投资的企业多达19家，业务范围覆盖投资咨询、投资管理、小额贷款、典当、生物科技等诸多领域。

在7月20日的大幅补充质押后，张洺豪所质押股权市值为19.62亿元，相当于其融资额的311%。按照券商股权质押业务通常的规则，股价的预警线是160%（即持股市值为融资额的160%），而平仓线是140%。以此测算，张洺豪最新的股价预警线为6.04元，平仓线为5.28元。

券商也被拉下水，谁是张洺豪的“救命稻草”？

颇为讽刺的是，长生生物的另一场危机，反倒给了张洺豪喘息之机。

从7月26日开始，长生生物将被戴上了ST的帽子，原因是，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1条规定，上市公司出现下列情形之一的，深交所有权对其股票交易实行其他风险警示：

1，公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；

2，公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；

长生生物公告称，公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常，且董事长高俊芳也已无法正常履职。

▲图片来源：东方IC

带上ST的帽子，意味着长生生物的股价涨跌停板将从10%减半至5%。如果以5.28元作为平仓线，在10%的跌停盘情况下，长生生物只需要7个跌停；如果跌幅限制到5%，则需要15个跌停（7月25日停牌一天）。

被ST给了张洺豪额外的时间，但爆仓的风险并未因此解除，反倒是长生生物被ST之后，将对股价形成更大的压力。鉴于他已将手中96%的持股质押出去，其后续追加质押品的空间已所剩无几。他的母亲高俊芳、父亲张友奎是否为他追加质押，将至关重要。

长生生物公告显示，高俊芳持有1.76亿股股份、张友奎持有657.9万股，如果他们出手，张洺豪的爆仓危机将能大大缓解。

不过，现在最为着急的，除了张洺豪一家人，还有为他提供融资的兴业证券。如果是普通证券，兴业证券大可以强行平仓变现，但高俊芳、张洺豪所持股份，已经被深交所进行限售处理。同时，已有基金已经将长生生物的估值调整到4元以下，张洺豪的爆仓危机有可能变成事实。

▲张洺豪担任法人代表和参股的公司（图片来源：天眼查）

受长生生物拖累，今天兴业证券股价以5%的跌幅低开，在今天两市普涨的背景下，其股价收盘仍下跌0.94%。那么兴业证券在这笔股权质押融资当中，会不会遭到重大损失？

一深圳不愿具名私募经理告诉每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者，

就目前而言，很难判断，两方面原因：

一是长生生物已被要求严肃查处，公司也存在退市风险，这家公司还有多少个跌停才能开板，这是一个关键；

其次，就目前控股股东质押率来看，张洺豪基本无股可以质押，但是作为一致行动人的另外两位大股东，他们在触及警戒线时也会拿出股份补充质押，那么，以目前股权质押业务办理质押率和他们所持股份来看，离平仓线还有一定距离。

所以到底结果如何，还得看未来监管情况、长生生物股价表现情况以及券商自身业务合同到底是怎样、后续措施是怎样等多因素决定。

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责任编辑：张玉