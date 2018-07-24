徽商集团原副总张皓被诉:涉致国家利益遭重大损失

原标题：徽商集团原副总张皓涉两罪被诉，涉致国家利益遭特别重大损失

日前，安徽省徽商集团有限公司原副总经理、党委副书记、董事、纪委书记张皓（副厅级），涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权一案，经安徽省人民检察院指定管辖，由芜湖市人民检察院向芜湖市中级人民法院提起公诉。

检察机关审查起诉阶段，依法告知了被告人张皓享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人张皓，听取了其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

芜湖市人民检察院指控，2005年至2016年间，被告人张皓利用其先后担任徽商集团副总经理、党委副书记、董事、纪委书记等职务上的便利，为有关单位及个人在项目合作、股权转让、职务晋升等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；在联系徽商集团某子公司并兼任该子公司监事会主席、监事期间，明知不可为，仍然积极建议，推动决策，支持徽商集团为该子公司提供担保，同时应为而不为，在该子公司债务累积逐年递增、资金安全存在巨大隐患的情况下，不采取措施防控风险，致使国家利益遭受特别重大损失。检察机关认为，应当以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任，并数罪并罚。

来源：“安徽检察”微信公号

责任编辑：张玉