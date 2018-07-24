江西宜春人大原副主任应勤进被双开:对抗组织审查

原标题：宜春市人大常委会原副主任应勤进被“双开”：对抗组织审查

日前，经中共江西省委批准，中共江西省纪委、江西省监委对江西省宜春市人大常委会原党组成员、副主任应勤进严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，应勤进严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，收受管理服务对象红包礼金、接受管理服务对象旅游安排、借公务差旅之机旅游；违反组织纪律，利用职务便利为他人在干部选拔任用方面谋取利益并收受财物，不如实报告个人有关事项；违反生活纪律，与多名女性发生不正当性关系；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪；滥用职权造成国家财产遭受重大损失，涉嫌滥用职权犯罪。

应勤进身为党员领导干部，理想信念缺失，政治上蜕变，经济上贪婪，目无党纪国法，擅权妄为，严重损害国家利益，是党的十八大后不收敛、不收手的典型，严重破坏了所在单位政治生态，严重违反党的纪律和国家法律法规，并涉嫌职务犯罪，社会影响极坏，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中共江西省委批准，中共江西省纪委、江西省监委决定给予应勤进开除党籍和公职处分；收缴应勤进违纪所得；将应勤进涉嫌受贿犯罪、滥用职权犯罪问题移送检察机关审查起诉、提起公诉。

应勤进简历

应勤进，男，1964年2月出生，汉族，江西丰城人，研究生学历，1984年8月参加工作，1986年10月加入中国共产党。2004年1月任宜春市委组织部副部长；2006年9月任宜春市委组织部副部长、老干局局长；2007年1月任宜春市委组织部副部长（正县级）；2013年8月任宜春市委组织部副部长，宜春经济技术开发区党工委副书记、管委会主任；2013年10月任宜春经济技术开发区党工委副书记、管委会主任；2016年9月任宜春经济技术开发区党工委书记、管委会主任；2017年9月任宜春市人大常委会党组成员；2018年1月任宜春市人大常委会党组成员、副主任。2018年3月，接受纪律审查和监察调查。

来源：江西省纪委省监委网站

责任编辑：张玉