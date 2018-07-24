国家药监局:对长春长生所有疫苗全流程全链条彻查

原标题：国家药监局：对长春长生所有疫苗进行全流程、全链条彻查

7月23日下午，国家药监局召开党组扩大会议，传达学习习近平总书记对吉林长春长生疫苗案件重要指示精神，研究贯彻落实措施。党组书记、副局长李利主持会议，党组成员、副局长徐景和出席，局长焦红列席，局有关司局负责人参加。

会议指出，习近平总书记重要指示充分体现了党中央以人民为中心的发展思想和对人民群众身体健康的高度重视，为我们进一步做好案件查处工作、排查风险隐患、完善疫苗管理体制、回应社会关切，指明了方向，提供了遵循。国家药监局要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和李克强总理批示要求，牢固树立“四个意识”，提高政治站位、增强政治敏锐性，以高度的责任感与使命感，按照“四个最严”的要求，全力保障群众用药安全有效和社会安全稳定大局。

会议决定，一是在前期工作基础上，进一步增加人员，充实案件查处工作领导小组力量，全力配合国务院调查组工作。二是对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查，尽快查清事实真相，锁定证据线索。三是坚持重拳出击，对不法分子严惩不贷、以儆效尤；对失职渎职的，从严处理、严肃问责。四是针对人民群众关切的热点问题，做好解疑释惑工作。五是举一反三，对全国疫苗生产企业全面开展飞行检查，严查严控风险隐患。六是对疫苗全生命周期监管制度进行系统分析，逐一解剖问题症结，研究完善我国疫苗管理体制。

来源：国家药监局网站

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责任编辑：张玉