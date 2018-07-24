王炜已升任安徽省委组织部正厅级副部长(图/简历)

原标题：王炜已升任安徽省委组织部正厅级副部长

澎湃新闻记者 蒋子文 实习生 安姝凝

王炜 资料图安徽省纪委监委驻省委组织部纪检监察组组长王炜现已升任省委组织部正厅级副部长。

据滁州网消息，7月24日，安徽省委副书记信长星一行来滁，亲切慰问驻滁部队官兵，与部队官兵畅叙鱼水深情，共话军地发展。省军区副政治委员杨学伦，市委书记张祥安，省委保密委专职副主任徐飞，省委组织部副部长王炜，省民政厅厅长于勇，省委政研室副主任殷宝平陪同慰问。

此前，安徽先锋网于7月14日发布的干部任前公示公告中包括：现任安徽省纪委监委驻省委组织部纪检监察组组长王炜拟任省委组织部副部长、省委非公有制经济和社会组织工作委员会书记（兼，正厅级）。

公开简历显示，现年50岁的王炜（1968.3）是一名女性干部，籍贯、出生地均为安徽亳州，安徽省委党校研究生学历，公共管理硕士，中共党员。

王炜此前曾转战安徽省内各地任职，先后担任过共青团亳州市委书记，亳州市谯城区委副书记、常务副区长、区长，安徽省信访局副局长，铜陵市委常委、统战部部长，马鞍山市委常委、组织部部长、统战部部长等职。

责任编辑：张玉