吉林山东检察机关依法介入“长生疫苗”事件

原标题：重磅！吉林、山东检察机关依法介入“长生疫苗”事件（附案件最新进展）

吉林省长春市人民检察院

依法介入“长生疫苗”事件

据吉林省检察院官方微博消息，根据最高人民检察院部署，长春市人民检察院按照吉林省人民检察院要求，7月23日依法成立专案组，对“长生疫苗”事件开展调查。目前，专案组已提前介入公安机关侦查，引导调查取证，做好依法追究有关人员责任衔接；对“长生疫苗”损害公共利益情况及相关行政机关履职情况展开调查。检察机关将积极配合国务院调查组，依法做好相关工作。

山东省人民检察院

依法介入“长生疫苗”事件

据山东省检察院官方微博消息，根据最高人民检察院部署，山东省检察院7月24日决定，对长春长生生物科技有限责任公司生产的百白破疫苗损害社会公共利益情况及相关行政机关履职情况进行调查，并积极配合国务院调查组依法做好相关工作。

延伸阅读

国家药监局：彻查长春长生所有疫苗

7月23日下午，国家药监局召开党组扩大会议，传达学习习近平总书记对吉林长春长生疫苗案件重要指示精神，研究贯彻落实措施。党组书记、副局长李利主持会议，党组成员、副局长徐景和出席，局长焦红列席，局有关司局负责人参加。

会议指出，习近平总书记重要指示充分体现了党中央以人民为中心的发展思想和对人民群众身体健康的高度重视，为我们进一步做好案件查处工作、排查风险隐患、完善疫苗管理体制、回应社会关切，指明了方向，提供了遵循。国家药监局要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和李克强总理批示要求，牢固树立“四个意识”，提高政治站位、增强政治敏锐性，以高度的责任感与使命感，按照“四个最严”的要求，全力保障群众用药安全有效和社会安全稳定大局。

会议决定：

一是在前期工作基础上，进一步增加人员，充实案件查处工作领导小组力量，全力配合国务院调查组工作。

二是对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查，尽快查清事实真相，锁定证据线索。

三是坚持重拳出击，对不法分子严惩不贷、以儆效尤；对失职渎职的，从严处理、严肃问责。

四是针对人民群众关切的热点问题，做好解疑释惑工作。

五是举一反三，对全国疫苗生产企业全面开展飞行检查，严查严控风险隐患。六是对疫苗全生命周期监管制度进行系统分析，逐一解剖问题症结，研究完善我国疫苗管理体制。

长春长生高某芳等15人被刑拘

吉林长春市公安局长春新区分局称，24日，长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。目前案件相关工作正在进行中。

吉林纪委监委：调查追责长春长生疫苗案腐败问题

对于长春长生生物科技有限责任公司疫苗事件，吉林省纪委监委坚决贯彻落实中央领导指示精神和省委部署，对此高度关注，要求对疫苗事件涉及到的责任者依纪依法，依照工作职能坚决查处，严肃追责。

目前，吉林省纪委监委已采取三项措施抓紧工作：

一、对反映长春长生生物科技股份有限公司及其主要负责人的问题线索和信访举报进行梳理和调度。

二、责成驻省食药监局纪检组、长春市纪委监委在查清事实基础上，厘清责任，对省市食药监部门相关责任人失职渎职问题，依纪依法严肃查处问责。

三、成立责任追究工作组，对长春长生生物科技股份有限公司改制、生产、经营过程中可能存在的腐败问题进行调查追责。

山东纪委监委：依纪依法查处“问题疫苗” 坚决问责

针对长春长生公司不合格百白破疫苗流入山东事件，山东省委、省政府要求一抓到底，严格依纪依法查处，绝不姑息，坚决问责监管失职渎职行为。

7月22日，山东省委常委、省纪委书记、省监委主任陈辐宽要求成立调查组，重点对长春长生不合格百白破疫苗进入山东、使用过程中是否存在监管不到位、程序违规、利益输送等问题，以及相关责任部门的履职情况进行全面调查，发现违纪违法和失职渎职问题，坚决严肃查处、严厉问责。

目前，调查组已展开调查工作。

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责任编辑：张玉