东亚奥协依据章程取消2019年台中东亚青年运动会

原标题：（体育）东亚奥协依据章程取消2019年东亚青年运动会

新华社北京7月24日电 24日，东亚奥协在北京召开理事会特别会议。会议决定取消2019年东亚青年运动会。会后，东亚奥协秘书长宋鲁增在接受新华社记者采访时表示：

2014年，为支持台湾地区奥林匹克和体育运动发展，东亚奥协将2019年东亚青年运动会主办权授予台中市。然而，去年以来，台湾一些政治势力在岛内发起了所谓“东京奥运会正名公投”活动，公然挑战“奥运模式”，使台中2019年东亚青年运动会面临极大的政治风险和政治干扰。国际奥委会明确表示，不会考虑批准对中华台北奥委会现有名称做任何修改。即便如此，台湾部分势力仍不收敛，继续推进所谓“公投”。为维护东亚体育界的团结、稳定、和谐以及奥林匹克运动的健康发展，东亚奥协理事会对上述情况进行了研究，依据章程，就取消2019年东亚青年运动会进行了表决并作出了上述决定。

东亚奥协将与东亚地区各奥委会共同努力，继续为东亚体育和奥林匹克运动的发展做出贡献。（完）

责任编辑：张义凌