北京气象台发布暴雨蓝色预警信号 24日夜有雷阵雨

原标题：北京市2018年7月24日22时50分发布暴雨蓝色预警信号
来源：千龙网
千龙网北京7月24日讯 北京市突发事件预警信息发布中心24日通过千龙网发布：北京市气象台2018年7月24日22时50分发布暴雨蓝色预警信号，预计今天夜间北京市大部分地区将出现雷阵雨，局地短时雨强较大，小时雨强可达30mm以上。山区及浅山区可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，城市低洼地区可能出现积水，请防范。
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